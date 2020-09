DJ MARKT USA/Kleinere Gewinnmitnahmen an Wall Street erwartet

Nach dem kräftigen Plus zum Wochenstart dürfte es an den US-Börsen am Dienstag zu kleineren Gewinnmitnahmen kommen. Die Futures auf die wichtigen US-Aktienindizes zeigen sich vorbörslich knapp behauptet bis etwas leichter.

Zentrales Thema an den Börsen wird nach Meinung von Beobachtern der Präsidentschaftswahlkampf sein. Die Akteure warten gespannt auf die Fernsehdebatte zwischen Amtsinhaber Donald Trump und seinem Herausforderer Joe Biden, die am Dienstag um 21.00 Uhr (Ostküstenzeit USA) beginnt. In Mitteleuropa ist es dann schon 3.00 Uhr früh am Mittwoch.

Die Menschen erhofften sich von der Debatte Antwort auf die Frage, ob die beiden Kandidaten das Wahlergebnis akzeptieren würden, egal wie es ausfällt, sagt Tony Dalwood, CEO von Gresham House Asset Management. Sollten hier neuerliche Zweifel aufkommen, dürften die Märkte volatil reagieren. In der vergangenen Woche hatte Präsident Trump die Anleger verunsichert, indem er sich weigerte, für den Fall einer Wahlniederlage eine friedliche Machtübergabe zuzusichern.

Ebenfalls ein wichtiges Thema sei die schwindende Aussicht auf ein weiteres Corona-Hilfspaket noch vor der Wahl im November. Die Fraktion der Demokraten im US-Repräsentantenhaus hat am Montagabend eine Gesetzesvorlage für ein Maßnahmenpaket im Volumen von 2,2 Billionen Dollar vorgestellt, über das die Sprecherin der Demokraten, Nancy Pelosi, am Dienstag voraussichtlich mit Finanzminister Steven Mnuchin sprechen wird. Der Streit um die Nachbesetzung der seit dem Tod von Verfassungsrichterin Ruth Bader Ginsburg vakanten Richterstelle am Supreme Court der USA erschwere jedoch die Einigung auf neue Unterstützungsmaßnahmen.

An Konjunkturdaten steht der Index des Verbrauchervertrauens für September auf der Agenda. Die Daten geben Aufschluss über den für die US-Wirtschaft so wichtigen privaten Konsum. Sie dürften überdies zeigen, ob sich die US-Wirtschaft auch nach dem Auslaufen der staatlichen Corona-Hilfen Ende Juli weiter erholt hat. Volkswirte erwarten eine Erholung des Index auf 90,1 von 84,8 Punkten im Juli.

Unter den Einzelwerten an der Börse werden Walmart vorbörslich 0,4 Prozent höher getaxt. Die indische Zeitung Mint berichtete ohne Angaben von Quellen, der US-Einzelhandelsriese verhandele über eine Investition von 20 bis 25 Milliarden Dollar in das geplante "Super-App"-Geschäft der indischen Tata Group.

September 29, 2020 06:27 ET (10:27 GMT)

