Prag (ots/PRNewswire) - Das Schienengüterverkehrsgeschäft ist jetzt durch die einzigartige, moderne und sichere Plattform RAILVIS.com verbunden, die Angebote freier Güterwagen- und Lokomotivkapazitäten durch ganz Europa an einem Ort zusammenführt.RAILVIS.com, eine innovative Online-Plattform für den Schienengüterverkehr, die alle europäischen Bahnunternehmen effektiv miteinander verbindet, hat heute so richtig losgelegt. Die unabhängige Plattform RAILVIS.com bietet ihren Nutzern die Möglichkeit, einfach und schnell freie Kapazitäten von Lokomotiven oder Güterwagen zu finden und bringt dank der vollständigen Digitalisierung eine revolutionäre bis zu dreißigfache Zeitersparnis im Vergleich zu herkömmlichen Bestellprozessen.Unternehmen, die den Schienenverkehr nutzen möchten, hatten es bisher sehr schwer, einen Anbieter und dessen Preise und Optionen zu finden und alles manuell zu vergleichen. Mit jedem Lieferanten musste per E-Mail, Telefon oder persönlich kommuniziert werden, so dass der Bestellvorgang sehr langwierig und kompliziert war."Der traditionelle Prozess der Bestellung und des Angebots von Bahntransporten ist sehr ineffizient. Die Idee, eine unabhängige Online-Plattform zu schaffen, die so benutzerfreundlich wie möglich ist und die gesamte damit verbundene Kommunikation erleichtern sollte, war vollkommen logisch. Wir freuen uns, dass wir nach langem Prüfen und Testen des Marktes zusammen mit unseren langjährigen Experten auf diesem Gebiet gerade jetzt starten. RAILVIS.com verbindet effektiv alle europäischen Eisenbahnunternehmen und hilft ihnen bei ihrem weiteren Wachstum," erklärt Adam Fron?k, Direktor und Mitbegründer der Plattform RAILVIS.com.Arbeit, Zeit und Geld sparenDie Plattform RAILVIS.com ist die erste auf dem Markt, die alle verfügbaren Mietoptionen für Güterwagen und Lokomotiven übersichtlich darstellt. Die Nutzer können sich im Online-Angebot und in der Nachfrage nach freien Kapazitäten besser orientieren und die kosten- und zeitgünstigsten Optionen auswählen. Diese Neuerung kann zu einer sprunghaften Zeitersparnis führen - Bestellungen, die Tage oder sogar Wochen gedauert haben, können dank RAILVIS.com innerhalb von 15 Minuten bearbeitet werden. Die Nutzer der Plattform RAILVIS.com können somit Kosten sparen und die Effizienz und Rentabilität beim Anbieten oder Suchen von Güterwagen, Lokomotiven und Dienstleistungen im Schienenverkehr steigern.Das Einloggen in die Plattform RAILVIS.com ist einfach und schnell. Füllen Sie einfach die Registrierung auf der Website (https://railvis.com/auth/register/choose/) aus, wo auch eine Videoanleitung zur Verfügung steht. Äußerst einfach und intuitiv ist auch die Suche in den Angeboten der Bahnunternehmen, die übersichtlich gegliedert sind und aus den Angeboten freier Kapazitäten von Güterwagen oder Lokomotiven jeder einen adäquaten Preis für die gewünschte Leistung wählen kann. Neben der Suche nach freien Kapazitäten im Schienenverkehr können Unternehmen auch die Vermietung eigener Eisenbahnwagen anbieten, die sie derzeit nicht selbst nutzen.Über die Plattform RAILVIS.comDie Eisenbahnplattform RAILVIS.com (https://railvis.com/) wurde 2019 eingerichtet. Das Team von RAILVIS.com stützt sich auf Experten aus ganz Europa mit mehr als 16 Jahren Erfahrung im Schienengüterverkehr. Das Ziel von RAILVIS.com ist die vollständige Digitalisierung des Eisenbahngeschäfts und die Verbindung aller europäischen Kunden und Lieferanten in einer einzigen Umgebung für das effizienteste Angebot und die effizienteste Nachfrage nach den optimalsten Logistiklösungen. Durch die Zeitersparnis und hocheffiziente Kommunikation hilft die Plattform RAILVIS.com anderen Unternehmen schneller zu wachsen. Handelsvertretungen von RAILVIS.com sind in den meisten europäischen Ländern zu finden.Download photos (https://www.railvis.com/front/pages/contact/)Pressekontakt:Valerie StulíkováTel.: +420 603 323 588press@railvis.comOriginal-Content von: RAILVIS.com, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/148649/4720196