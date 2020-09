Linz (www.anleihencheck.de) - Die Wachstumsschätzung für 2020 in Tschechien liegt im Mittel bei -6,30%, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Für das Jahr 2021 rechne der Großteil der Marktteilnehmer mit +4,40%. In der Augustsitzung habe die tschechische Notenbank (CNB) noch ihre Wachstums- und Inflationsprognose bestätigt (trotz steigender Covid Zahlen). Nach der aggressiven Zinssenkung, ausgelöst durch den Lockdown, von 2,25% auf 0,25% beurteile die CNB den Leitzins nun als angemessen. Die Inflationserwartung der Notenbank liege bei 2,00%. Der Augustwert habe allerdings schon bei 3,30% gelegen. Sollte der Wert auch in den nächsten Monaten auf ähnlichem Niveau bleiben, komme die CNB in Erklärungsnotstand. ...

