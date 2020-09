Düsseldorf (ots) - Die Regierungsfraktionen im NRW-Landtag wollen Verbesserungen für Beamte bei der Betreuung ihrer kranken Kinder durchsetzen. CDU und FPD einigten sich nach Informationen der "Rheinischen Post" (Mittwoch) auf einen Antrag, wonach Beamte je nach Familienstand einmalig zwischen fünf und zehn zusätzliche Kinderkrankentage für das laufende Jahr zugestanden werden sollen.Für Angestellte gibt es üblicherweise für Kinder unter zwölf Jahren für jedes Elternteil zehn Kinderkrankentage. Alleinerziehende Angestellte bekommen 20 Tage zur Betreuung. Im Zuge der Pandemie wurden diese bereits bundesweit aufgestockt. Arbeitnehmern stehen fünf weitere Kinderkrankentage zu, Alleinerziehende können bis zu zehn weitere Tage nehmen.In dem Antrag der Regierungskoalition heißt es, die zusätzlichen Kinderkrankentage seien "ein wichtiges Instrument, um der weiteren Ausbreitung der Pandemie entgegenzuwirken". Zudem seien sie ein wichtiger Baustein, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf während der Pandemielage aufrechtzuerhalten. Darum sollten in der gegenwärtigen Situation auch die verbeamteten Eltern in Nordrhein-Westfalen im Kalenderjahr 2020 einmalig die erweiterten Möglichkeiten bei der Betreuung und Pflege erkrankter Kinder erhalten - bei fortlaufender Besoldung. Die Regelung erfolgt analog zu den Arbeitnehmern: also fünf zusätzliche Tage, alleinerziehende Beamte sollen zehn erhalten.WWW.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/30621/4720254