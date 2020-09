München (ots) - Frank Beckmann, ARD-Koordinator Vorabendprogramm: "Der enorme Erfolg der ARD Quiz App beweist, dass die Verzahnung von Fernsehen und Online mit dem richtigen Angebot funktionieren kann. Er ist aber auch großer Ansporn, noch besser zu werden. Zum Start der neuen Staffel 'Wer weiß denn sowas?' haben wir uns daher viele Neuerungen vorgenommen, zum Beispiel die bessere Vernetzung mit Freunden für noch mehr Spielspaß. Ich freue mich besonders auf die Kommentarfunktion während jeder Sendung, die für noch größere Interaktivität sorgt."Die ARD Quiz App ist eine einzigartige Plattform, die für Quiz- und Showformate der ARD attraktive Interaktionsmöglichkeiten für die Zuschauer*innen bietet. Wer sich zum Beispiel als Kandidat*in bei "Gefragt - Gejagt" bewerben oder beim "Quizduell-Olymp" mitraten will, ist hier genau richtig.Ab dem 9. November heißt es im Ersten wieder "Wer weiß denn sowas?". Wochentäglich stellen sich die Teamkapitäne Bernhard Hoëcker und Elton in der "schlauen Stunde ab sechs" den spannenden und skurrilen Fragen von Kai Pflaume. Unterstützt werden die beiden Ratefüchse von prominenten Mitspielern. Neben 48 Gästen live im "Wer weiß denn sowas?"-Studio sind in der neuen Staffel auch 52 Zuschauer, die sich über die ARD Quiz-App qualifiziert haben, als virtuelles Publikum dabei. Ab dem 1. November gibt es für alle User der ARD Quiz App die Möglichkeit, sich einen Platz im virtuellen Publikum zu sichern.Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD Quiz App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen.Foto über www.ardfoto.dePressekontakt:Presse und Information Das Erste,E-Mail: presseservice@daserste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4720277