Hamburg (ots) - Mit dem KERNenergie Adventskalender verkürzt die KERNenergie Group auch dieses Jahr wieder die Weihnachtszeit mit frisch gerösteten Nüssen aus der hauseigenen Rösterei. Der limitierte Kalender hält 24 Tage lang täglich eine Überraschung in einer der edlen Dosen im Weihnachtsdesign parat.Premiumnüsse hinter jedem TürchenDer KERNenergie Adventskalender ist für alle Liebhaber von edlen Snacks ein Highlight in der Voweihnachtszeit. Denn im KERNenergie Adventskalender warten vielfältige Nuss-Variationen in Premium-Qualität. Pikante Nussmischungen mit spannenden Würzmischungen und Nuss-Fruchtmischungen verbergen sich ebenso hinter den Türchen wie kandierte Nüsse. Schokolierte Kreationen versüßen die Wartezeit bis Weihnachten. Neben absoluten Klassikern aus dem Sortiment können sich Nuss-Fans auf spezielle Weihnachtssorten, wie die beliebten Spekulatiusmandeln, freuen.Limitierter Adventskalender mit hochwertigem DesignNachdem der limitierte Kalender im letzten Jahr bereits nach kurzer Zeit ausverkauft war, wurde er schon seit Wochen sehnsüchtig von den Kunden erwartet.Nicht nur das Innere des KERNenergie Adventskalenders überzeugt, auch das hochwertige Design mit vielen liebevollen Details ist ein Hingucker. Die hübschen Dosen aus recyceltem Aluminium im Inneren sind im speziellen Weihnachtsdesign gestaltet und lassen sich auch nach dem Leeren noch weiterverwenden.Der KERNenergie Adventskalender kann ab sofort mit einem 10EUR Early Bird-Rabatt für 74,90EUR versandkostenfrei im KERNenergie Onlineshop vorbestellt werden. Die Auslieferung erfolgt entsprechend dem Frischeversprechen ab November.Das Wichtigste in Kürze:- Inhalt: 23x 60g Aludosen, 1x 100g Aludose- Maße: 52cm x 25cm x 10,5cm- Early-Bird Preis: 74,90EUR, danach 84,90EUR- Auslieferung ab November Pressevertreter erhalten auf Anfrage kostenlose Exemplare des Adventskalenders zur Berichterstattung und für Gewinnspiele.Der KERNenergie Adventskalender ist erhätlich unter:https://kern-energie.com/shop/kernenergie-adventskalenderÜber die KERNenergie GroupSeit der Gründung im Jahr 2010 hat sich KERNenergie zu Deutschlands exklusivem Anbieter für Nüsse aus den besten Anbaugebieten der Welt entwickelt. Mehr als 100 verschiedene Nüsse, Kerne und Früchte werden bei KERNenergie röstfrisch zubereitet. Zudem bietet die Manufaktur weitere Feinkost-Spezialitäten wie Schokolade, Honig, Nusscremes und Weine im Sortiment. Mit der Gründung der KERNenergie Store GmbH im November 2018 und mittlerweile zwei Stores in Hamburg hat die Nussmanufaktur den Sprung in den stationären Handel geschafft. Seit dem Jahr 2020 umfasst die KERNenergie Group die Marke KERNschmelze sowie die KERNenergie GmbH und die KERNenergie Hamburg Store GmbH.