Praktisch in allen verbleibenden Geschäftsbereichen strebt ThyssenKrupp eine Neuausrichtung an. Bislang warteten Anleger aber vergeblich auf weitere konkrete Schritte. Beim automobilen Anlagenbau macht der Konzern nun jedoch ernst. Der Bereich wird in zwei Teile aufgespalten, von denen einer abgestoßen werden soll.Neben der Aufspaltung baut ThyssenKrupp auch 800 Stellen ab. Das teilte der Essener Industriekonzern am Dienstag mit. Auslöser für die Stellenstreichungen, von denen 500 auf Deutschland ...

