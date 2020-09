BERLIN (dpa-AFX) - Vor dem Hintergrund weiterhin hoher Zahlen von Corona-Neuinfektionen haben Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder ihre Beratungen über neue bundeseinheitliche Beschränkungen aufgenommen. Der Bund schlägt für Feiern in privaten Räumen eine Obergrenze von 25 Teilnehmern vor. In öffentlichen Räumen solle die Grenze bei maximal 50 Teilnehmern liegen, heißt es im Entwurf einer Beschlussvorlage des Bundes für die Beratungen per Videokonferenz am Dienstag. Auch über zeitlich begrenzte Ausschankverbote für Alkohol wird nachgedacht.

Insgesamt plädiert auch der Bund für ein regional abgestuftes Vorgehen und keine pauschalen Maßnahmen.

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben innerhalb eines Tages 2089 neue Corona-Infektionen gemeldet. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Dienstagmorgen (Datenstand 29.9., 0.00 Uhr) liegt die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion bei 9460. Das sind elf mehr als am Vortag. Rund 254 200 Menschen haben die Infektion nach RKI-Schätzungen überstanden. Am Samstag war mit 2507 neuen Corona-Infektionen der höchste Wert seit April erreicht worden. Der Höhepunkt bei den täglich gemeldeten Neuansteckungen lag Ende März/Anfang April bei mehr als 6000./bk/rm/DP/jha