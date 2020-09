Tysons Corner, Virginia (ots/PRNewswire) - Das Online-Tool befähigt Strafverfolgungsbehörden und Geheimdiensten, ihre Fähigkeit zur effektiven Verwaltung digitaler Ermittlungen zu beurteilenCellebrite, der weltweit führende Anbieter von Digital Intelligence (DI)-Lösungen, hat heute die Markteinführung seines DI Readiness Navigators bekannt gegeben. Der DI Readiness Navigator ist ein branchenweit neuartiges, umfassendes Tool, mit dem Strafverfolgungsbehörden und Geheimdiensten ihre Fähigkeit zur Effizienz- und Effektivitätssteigerung über ihren gesamten Technologiestack, ihre Mitarbeiter und Prozesse in ihrem Ermittlungsworkflow nachvollziehen können. Der DI Readiness Navigator stellt DFIR, Cybersicherheitsexperten und andere Personen einen kurzen Fragebogen zur Verfügung und erstellt dann einen kundenspezifischen DI Readiness Matrix-Bericht, der es Agenturen ermöglicht zu verstehen, wo sie Möglichkeiten haben, besser auf große Mengen an digitalem Beweismaterial zuzugreifen, es zu verwalten und zu analysieren. Der Bericht wird Organisationen dabei helfen, die wichtigsten Möglichkeiten für Technologie- und Organisationstransformation mit Hilfe der digitalen Intelligenz zu identifizieren."Die Lösungen von Cellebrite zur Strafverfolgung haben sich von der Zugriffsmöglichkeit auf und der Entschlüsselung von Daten über KI und Analytik bis hin zur Optimierung von Tools zur digitalen Intelligenz und zur Sicherung der digitalen Beweiskette entwickelt", so Mark Gambill, CMO von Cellebrite. "Wir sind erfreut, diese einzigartigen Ressourcen zur Verfügung stellen zu können, um den Strafverfolgungsbehörden bei der wachsenden Herausforderung zu unterstützen, die digitale Daten im Laufe einer Untersuchung darstellen."Der Digital Intelligence Readiness Navigator wird online für Behörden und Organisationen unterschiedlicher Grössen angeboten. Das Tool unterstützt Behörden auf ihrem Weg zur Modernisierung und Erstellung von Standardarbeitsanweisungen für die Verwendung digitaler Daten bei Untersuchungen, indem es die Bedürfnisse der Organisationen in acht Schlüsselkategorien bewertet:- Zugang zu digitalen Beweismitteln- Verwaltung des Workloads in Bezug auf digitale Daten- Digitale Beweismitteloperationen und Chain of Custody- Fähigkeit zum sicheren Datenaustausch und zur Zusammenarbeit- Befähigung, zeitnahe Erkenntnisse aus digitalen Beweisen zu nutzen- Kompetenz und Know-how über die Fähigkeit des Teams, mit digitalen Daten umzugehen- Berufliche Entwicklungspläne, um mit dem technologischen Wandel Schritt zu halten- Befähigung, die Effektivität von Arbeitsabläufen zu messen und laufende Optimierungen voranzutreiben Laut der jährlichen Cellebrite Global Industry Benchmark-Umfrage von Cellebrite betrafen im Jahr 2020 insgesamt 97 % der Straftaten Mobiltelefone, 53 % Computer und 50 % Cloud-Daten. Außerdem überprüfen die meisten Ermittler die Daten noch immer manuell; fast 20 % lesen und markieren Auszugsberichte mit einem Textmarker.Alison Brooks, Vizepräsidentin von IDC Research und weltweit führend im Bereich der öffentlichen Sicherheit, erklärt: "Die Flut digitaler Daten und die COVID-19-Pandemie haben die Notwendigkeit für die Strafverfolgungsbehörden beschleunigt, ihre Arbeitsabläufe im Bereich der öffentlichen Sicherheit radikal zu überdenken. Eine Strategie der digitalen Intelligenz bereitet sie darauf vor, sich diesen Herausforderungen zu stellen, unabhängig davon, in welchem Stadium der digitalen Reife sie sich befinden. Dies wiederum hilft ihnen, sich abzeichnende Trends zu nutzen, wie die Nutzung der KI als Kraftmultiplikator, die Einführung bewährter Verfahren für digitales Vertrauen und eine akzeptable Nutzung der Technologie und die Nutzung von Ersthelfern als Sensoren."Gambill erklärte weiter: "Der DI Readiness Navigator und die DI Readiness Matrix sind die Eckpfeiler für die Bildung einer DI-Strategie und entscheidend für deren Kultivierung. Durch unsere vertrauensvolle Partnerschaft mit unseren Kunden freuen wir uns darauf, sie auf diesem wichtigen Weg zu begleiten."Um mehr über den DI Readiness Navigator und die DI Readiness Matrix zu erfahren, besuchen Sie bitte https://www.cellebrite.com/en/di-ready/#Informationen zu CellebriteCellebrite ist der weltweit führende Anbieter von Digital Intelligence-Lösungen für Strafverfolgungs-, Regierungs- und Unternehmensorganisationen. Cellebrite bietet eine umfangreiche Palette innovativer Softwarelösungen, Analysewerkzeuge und Schulungen, die darauf ausgelegt sind, digitale Ermittlungen zu beschleunigen und der wachsenden Komplexität des Umgangs mit Kriminalität und Sicherheitsherausforderungen im digitalen Zeitalter gerecht zu werden. Tausende von führenden Behörden und Unternehmen in mehr als 150 Ländern vertrauen auf Cellebrite und tragen dazu bei, die gemeinsame Mission zur Schaffung einer sichereren Welt zu erfüllen. Wenn Sie mehr erfahren möchten, besuchen Sie uns unter www.cellebrite.com oder folgen Sie uns auf Twitter @Cellebrite_UFED.Pressekontakt:Olga ShmuklyerFusion PRMobil: (917) 715-0329Cellebrite@FusionPR.comAdam Jaffe, VP of Global Communications, CellebriteMobil: +1 609 502 6889Adam.Jaffe@cellebrite.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1280441/Cellebrite.jpgOriginal-Content von: Cellebrite GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/80470/4720367