Mainz (ots) - Von mehr als 1270 jungen Menschen konnten 16 Bewerberinnen und Bewerber überzeugen: Für sie beginnt am 1. Oktober 2020 ein zwei- beziehungsweise dreijähriges Redaktionsvolontariat im ZDF. Fünf von ihnen nehmen teil an einem Exzellenzprogramm für Redakteurinnen und Redakteure am Institut für Publizistik der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz und werden neben dem Volontariat zusätzlich einen Master of Arts in dem Studiengang "Programm- & Redaktionsmanagement" erwerben. Sie studieren berufsbegleitend parallel zum ZDF-Volontariat und schreiben im dritten Jahr ihren Master. Studium und Praxis werden hierdurch optimal verzahnt.Gregor Wichert, Personalchef des ZDF: "Wie wichtig eine fundierte und kritische journalistische Arbeit ist, zeigt sich gerade in der Coronapandemie. Dazu bedarf es gut ausgebildeter Journalistinnen und Journalisten, die wissenschaftliche Erkenntnisse konstruktiv-kritisch überprüfen, datenjournalistisch kompetent aufbereiten und ausgewogen einordnen. Für diese Aufgabe machen wir unseren Volontärsnachwuchs in den kommenden Jahren fit."Ein Hochschulstudium mit mindestens Bachelor-Abschluss sowie eine Affinität zu Medien und Social Media war Voraussetzung für alle Bewerberinnen und Bewerber. Das ZDF ermöglicht den Anwärterinnen und Anwärtern nach Abschluss des Volontariats prinzipiell eine Übernahme. Für den diesjährigen Volontariatsjahrgang wurde gezielt gesucht nach Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlern, Naturwissenschaftlern, Theater-, Film- und Fernsehwissenschaftlern, Theologen.Das nächste ZDF-Redaktionsvolontariat startet voraussichtlich am 1. Oktober 2023. Die Ausschreibung erfolgt im Herbst/Winter 2022.Ansprechpartner:Presse-Desk: Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.dePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4720393