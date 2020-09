Die Qualifikation zur diesjährigen "German Fund Champions" Liga ist abgeschlossen. Die Fondsexperten der f-fex AG haben in Zusammenarbeit mit finanzen.net die wichtigsten Fondsgesellschaften der deutschen Privatanleger ermittelt.? Neues Qualifikationsverfahren - Qualifikation in fünf Ligen: Aktien, Renten, Mischfonds, ETFs und ESG/Nachhaltigkeit - Bekanntgabe der Champions und Most Improved Players (MIPs) am 3.11.2020 - Qualitätsbewertung erfolgt auf Basis des prognoseoptimierten f-fex ...

Den vollständigen Artikel lesen ...