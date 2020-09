Ort des Tages: AkzoNobel Coatings Headquarter Österreich. AkzoNobel stellt vornehmlich Farben und Lacke für Maler her, die über den Handel vertrieben werden. Heimwerker finden AkzoNobel-Produkte in vielen Baumärkten. Die Marken Dulux, Xyladecor oder Hammerite sind nicht nur Fachleuten ein Begriff. Aber auch die Spachtelmasse Moltofill kommt aus dem Hause AkzoNobel. Der Markenname selbst ist mittlerweile der Begriff für Spachtelmasse, die zum Ausbessern von Wänden verwendet wird. Fast jeder hat damit schon mal ein Loch in der Wand ausgebessert. Darüberhinaus finden sich Spezialchemikalien von AkzoNobel in PVC-Produkten (Böden, LKW-Planen, Möbeln), Schuhsohlen, Papier und sogar im Speiseeis. So kommen wir fast täglich mit Akzo-Nobel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...