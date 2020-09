DJ PTA-News: Nowea Energy Inc.: Update zu unserer Kernbeteiligung "Minenprojekt Osteuropa"

Reno, NV (pta031/29.09.2020/15:00) - Ergänzend zu unserer Unternehmensmeldung von Ende Mai diesen Jahres möchten wir über die extrem erfreulichen Fortschritte in Bezug auf unsere Kernbeteiligung, dem Minenprojekt in Bosnien-Herzegowina, informieren. Wir wollten zuerst die konkrete Entwicklung dieses faszinierenden Projektes abwarten, bevor wir Informationen veröffentlichen, daher erst heute diese Presseinformation.

Die bereits im Vorfeld unseres Engagements vorliegenden positiven Informationen wurden durch das geologische Gutachten, erstellt durch die Firma CSA Global ( https://www.csaglobal.com/ ), sowie die wirtschaftliche Analyse, erstellt durch PwC PricewaterhouseCoopers International ( https://www.pwc.com/ ) bestätigt und werden sogar übertroffen. So werden u.a. folgende Aussagen getroffen:

* Die Lagerstätten weisen ein hohes Potenzial für den Lithium- und Borabbau auf, was eine weitere Erkundung des Gebiets rechtfertigt.

* Durch frühere Explorationen in den Evaporiten und lakustrinen Sedimenten des geologischen Beckens, wurden hohe Borat- und Lithiummineralisierungen festgestellt. Die vorläufige Ressourcenschätzung deutet auf ein hohes kommerzielles Potenzial für Bor und Lithium hin.

* Das Explorationsgebiet von 87,7 km² befindet sich in der Republik Srpska, Bosnien und Herzegowina, somit in Osteuropa als günstiger Standort mit einem festem rechtlichen Rahmen, beinhaltet einfachen Zugang, leicht verfügbare Infrastruktur, eine gute Verfügbarkeit qualifizierter lokaler Arbeitskräfte und die Nähe zum europäischen Markt. Der Gesetzesrahmen ist beim Erlangen von Konzessionsrechten unterstützend gegenüber Investoren im Bergbau.

* Die Explorationslizenz deckt ein Gebiet ab, das reich an sich in neogenen Sedimenten befindenden Bor und Lithium ist.

Zwischenzeitlich konnte vor Ort ein professionelles Team zusammengestellt werden und wurde auch bereits ein Bohrprogramm gestartet, um die Geologie des Lizenzgebietes weiter zu erkunden und die "Hotspots" zu definieren. Die ersten Bohrkerne sind bereits im Prüflabor von SGS ( https://www.sgs.com/en/mining ) eingetroffen. Wir werden baldmöglichst über die Ergebnisse informieren.

Investor Relations / 29. September 2020

Über NOWEA ENERGY: NOWEA ENERGY ist eine Investment und Private Equity Gesellschaft mit starkem Fokus auf aufstrebende, innovative Unternehmen. Insbesondere Wachstumsunternehmen im Energiesektor bieten wir Kapital und Expertise kombiniert mit eine breiten Palette an Dienstleistungen. Innovative Unternehmen aus verschiedenen Zukunftsbranchen, wie Mobilität, E-Mobilität, Energie, Mining (strategische Rohstoffe) sowie Smart-Home und Industrie 4.0, stehen hierbei im Mittelpunkt.

Die Gesellschaft beabsichtigt, eine Notierung der Aktien durchzuführen. Das Management geht davon aus, dass der Prozess der Erlangung eines Handelssymbols und die Aufnahme des Handels der Aktien Ende 2020 / Beginn 2021 zu erwarten ist.

Weitere Informationen erhalten Sie ggfs. im Internet unter " https://noweaenergy.com/ ".

Aussender: Nowea Energy Inc.

ISIN(s): US67012L1089 (Aktie)

