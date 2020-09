DJ Schulze: Mit Etat 2021 werden alle Ressorts zu Klimaministerien

BERLIN (Dow Jones)--Mit dem Haushalt 2021 übernimmt aus Sicht von Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) die gesamte Bundesregierung die Verantwortung für den Klimaschutz. Der Haushaltsentwurf zeige, "dass inzwischen alle Ministerien auf dem Weg sind, Klimaministerien zu werden", sagte Schulze bei den Etatberatungen im Bundestag. Die Regierung werde im kommenden Jahr "so viel wie nie zuvor in der Geschichte der Bundesrepublik in den Klimaschutz investieren".

Konkret sollen die Ausgaben im Energie- und Klimafonds auf 27 Milliarden Euro knapp verdreifacht werden. Allerdings kann Schulze für ihr eigenes Haus nur noch mit Ausgaben von 2,67 Milliarden Euro rechnen, nach 3,02 Milliarden Euro im Vorjahr. Für Klima-Investitionen sind in ihrem Haus 600 Millionen Euro vorgesehen.

Als "schlichtweg zu wenig" und "komplett aus der Zeit gefallen" bezeichneten die Grünen die Vorschläge beim Klimaschutz. In dem Etatentwurf fänden sich weiterhin umweltschädliche Subventionen in Höhe von 57 Milliarden Euro, darunter "die Plastiksubvention und das Dieselprivileg", sagte die Parlamentsgeschäftsführerin Steffi Lemke. Dieser Haushalt wäre "vor 15 Jahren möglicherweise ein guter gewesen", als Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und der damalige Umweltminister Sigmar Gabriel (SPD) an einem grönländischen Gletscher posiert hatten. "Den Gletscher gibt es heute nicht mehr, er ist abgeschmolzen", so Lemke.

September 29, 2020

