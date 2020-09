Die Rosinger Group des Finanzinvestors und Industriellen Gregor Rosinger begleitet die in Graz ansässige Immobilien-Firma Aventa AG an die Börse. Im Vorfeld wurde eine Kapitalerhöhung um 39.930.000 Euro auf nunmehr 40.000.000 Euro Grundkapital durchgeführt. Das Listing im direct market/direct market plus soll noch in diesem Jahr stattfinden. Der Schwerpunkt der Tätigkeit der Aventa ist die Schaffung von Wohnimmobilien, die an verschiedene Kundenschichten veräußert werden. Aktuell befinden sich 38 Projekte unterschiedlicher Größe in unterschiedlichen Entwicklungsstadien in der Pipeline. Das Projektvolumen umfasst rund 93.000 m2 Nutzfläche, die in den kommenden Jahren großteils selbst gebaut werden sollen.

