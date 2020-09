Leipzig (ots) - Am 24. September haben die Dreharbeiten für die 24. Staffel der beliebten Krankenhaus-Serie "In aller Freundschaft" begonnen.Wie viel ist ein Menschenleben wert? Mit dieser Frage wird Dr. Roland Heilmann, Klinikleiter der Sachsenklinik, konfrontiert. Mit einem noch nicht zugelassenen Medikament könnte er vielleicht das Leben eines Babys retten. Doch die Zeit verrinnt, ohne dass die Krankenkasse das überlebenswichtige Mittel bewilligt. Im Alleingang bestellt Roland die teure Arznei und bringt damit die Klinik in Schwierigkeiten. Zu seinem Überdruss steht auch die Beziehung zu Katja auf der Kippe.In der Ärzteschaft entbrennt der Disput: Wie weit darf man gehen, um mit nicht anerkannten Therapien zu versuchen, Menschenleben zu retten? Das spült die gemeinsamen Erinnerungen von Chefarzt Dr. Kai Hoffmann und Dr. Ina Schulte hoch, die vor fünf Jahren ihr gemeinsames Kind verloren haben. Dieser innige Moment bleibt Dr. Maria Weber nicht verborgen.Hans-Peter Brenner entdeckt endlich seine Bestimmung und könnte damit ungeahnt Dr. Rolf Kaminskis Rettung bedeuten. Denn der ist mit Vera Baders Betreuung überfordert. Die Beziehung von Schwester Miriam Schneider zu ihrer Freundin Rieke Machold hat sich gefestigt. Und Miriam könnte sich glatt mehr vorstellen. Und während Miriam endlich zur Ruhe findet, gerät die Welt ihres Freundes Kris, der sonst immer einen flotten Spruch auf den Lippen trägt, etwas aus den Fugen. Plötzlich findet er sich zwischen Dr. Lilly Phan und Schwester Jasmin Hatem wieder. Seine Gefühle spielen verrückt.Dr. Kathrin Globisch ist plötzlich viel ernster als bisher, denn ihr Vergewaltiger Linse ist wieder aufgetaucht. Die Lage eskaliert und Kathrin steht vor einer schweren Entscheidung.Auch auf Dr. Martin Stein warten schwere Zeiten: Tochter Marie ist schwanger und will trotz ihrer Krankheit Moya Moya das Baby bekommen. Eine lebensgefährliche Entscheidung! Dann bekommt Marie tatsächlich einen Schlaganfall. Martin ist verzweifelt und kapselt sich immer mehr von seinen Freunden Roland und Kathrin ab. Dr. Lilly Phan kämpft um Maries Leben und gerät dabei erstmals an ihre Grenzen.Auf ein bisschen Ruhe nach dem aufregenden vergangenen Jahr hofft Verwaltungschefin Sarah Marquardt. Doch da mischt ein neuer Arzt die Sachsenklinik auf ...Das feine Geflecht aus zwischenmenschlichen Schicksalen, interessanten medizinischen Fällen, den Schwingungen innerhalb der Belegschaft sowie gesellschaftlich relevanten Fragen verspricht auch in der 24. Staffel eine gute Mischung mit viel Spannung, Humor und Nachdenklichkeit.Auf Grund des Corona-Virus wird unter Einhaltung strenger Sicherheits- und Hygieneregeln gedreht. Settermine für Medienvertreter sind deshalb nicht möglich.Die wöchentliche Serie "In aller Freundschaft", immer dienstags um 21 Uhr im Ersten, wird von der Saxonia Media Filmproduktionsgesellschaft mbH im Auftrag des MDR und der ARD DEGETO produziert. Sie ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD. Die Redaktion hat Franka Bauer, für die Gesamtleitung ist Jana Brandt verantwortlich, Produzent ist Seth Hollinderbäumer. Mehr zur Serie, Rollen und Darstellern unter mdr.de/in-aller-Freundschaft/Honorarfreie Pressefotos sind unter www.ardfoto.de (http://www.ardfoto.de) abrufbar oder Sie schicken uns ihre Fotoanfrage an pressefoto@mdr.de (mailto:pressefoto@mdr.de).Pressekontakt:MDR: Kerstin Gensel-Dittmann, Presse und Information, Tel.: (0341) 300 65 35 oder E-Mail: presse@mdr.de; Twitter: @MDRpresseSAXONIA MEDIA: Steffi Theuring, Pressesprecherin SAXONIA MEDIA, Tel.: (0172) 3 62 88 08 bzw. E-Mail: steffi.theuring@saxonia-media.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/4720569