So klein wie möglich, so dick wie nötig, lautet das ungeschriebene Gesetz: Der Trend geht klar zu immer kleineren Leiterplattenkonfigurationen und somit zu immer dünneren Materialien, die bearbeitet werden müssen. Um der gestiegenen Nachfrage nach Präzision gerecht zu werden, sind schon jetzt nur noch Laser im Einsatz, deren Spot maximal 25 Mikrometer umfasst. Einer der Innovationstreiber, der die Branche derzeit bewegt, ist das Nutzentrennen per Laser. Die Laserschneidtechnologie zählt zu den innovativsten Verfahren, um Leiterplatten aus einem Gesamtnutzen zu vereinzeln, die derzeit auf dem Markt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...