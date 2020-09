Stuttgart (ots) - Man muss die Feste feiern, wie sie fallen - dieses Sprichwort aus Vor-Corona-Zeiten gilt nicht mehr und ist abgelöst worden von der dringenden Bitte der Regierungschefs in Bund und Ländern, "in jedem Einzelfall kritisch abzuwägen, ob, wie und in welchem Umfang private Feierlichkeiten notwendig und mit Blick auf das Infektionsgeschehen vertretbar sind". Es ist zwar traurig, wenn Familien und Freunde eine gewisse Zeit seltener auf Hochzeiten und runden Geburtstagen zusammenkommen. Wer würde der Pandemie nicht gern mehr Lebensfreude abtrotzen? Im Sinne des gesellschaftlichen Gesundheitsschutzes ist gerade vor den Wintermonaten Vorsicht und Zurückhaltung beim Feiern aber geboten.



