Käufer eines Vanmoof-Pedelecs bewegen sich auf rechtlich dünnem Eis. Eine App-Funktion führt dazu, dass die populären Pedelecs rechtlich zu S-Pedelecs werden - mit gravierenden Folgen. Die Vanmoof-Pedelecs aus den Niederlanden setzen ihre Nutzer einem gravierenden Risiko aus. Eine Funktion in der Vanmoof-App, die das Einschalten des sogenannten US-Modus erlaubt, führt in Deutschland nicht nur dazu, dass die Betriebserlaubnis für die Bikes erlischt. Eine ganz Reihe weiterer rechtlicher Probleme ergibt sich daraus, wie das Handelsblatt berichtet. Vanmoof: Per einfachem Tap zum ...

