College investiert in mehrstufige Backup-Speicherlösung mit Ransomware Recovery

ExaGrid, die branchenweit einzige mehrstufige Backup-Speicherlösung, gab heute bekannt, dass das Wenatchee Valley College auf eine Veeam-Lösung von ExaGrid für überlegene Datensicherung und zur Einführung einer Strategie zur Ransomware-Datenrettung umgestiegen ist.

Das Wenatchee Valley College bereichert die Region North Central Washington im Bundesstaat Washington, da es den Bildungsbedarf und kulturelle Bedürfnisse der Kommunen und Einwohner im gesamten Versorgungsgebiet unterstützt. Das College bietet qualitativ hochwertige Transfer-, geisteswissenschaftliche, berufliche/technische, grundlegende Kompetenzen und Weiterbildung für Studenten mit unterschiedlichem ethnischen und wirtschaftlichen Hintergrund. Der Wenatchee-Campus liegt an den östlichen Hängen der Cascade Mountains, auf halbem Weg zwischen Seattle und Spokane. Der WVC-Campus in Omak befindet sich nahe der kanadischen Grenze bei Omak, etwa 160 Kilometer nördlich von Wenatchee.

"Ein College in unserem System erlitt einen massiven Ransomware-Angriff und sämtliche Server waren betroffen, einschließlich der Backup-Daten, so dass das College nichts wiederherstellen konnten. Wir haben die Erfahrungen dieser Einrichtung als Fallstudie genutzt, um die Bereiche zu verbessern, in denen sie angreifbar war, die Grundursachen dafür, wie es geschah, wann es geschah und was zu diesem Ransomware-Angriff führte. Daraufhin haben wir Änderungen an unserer Umgebung vorgenommen und Best Practices eingeführt. Selbst wenn wir selbst betroffen sind, wenn unsere VMware-Umgebung und unsere Server davon belastet sind, wissen wir jetzt, dass die ExaGrid-Daten nicht beeinträchtigt werden", so Steve Garcia, der Informationssicherheitsbeauftragte des College. "Wir haben unsere alte Lösung verschrottet und uns für ein ExaGrid-System und Veeam entschieden, das sich gut in unsere VMware-Infrastruktur einfügt. Die kombinierte Lösung von ExaGrid und Veeam ist erstaunlich! Sie funktionieren sehr gut zusammen. Da ich die ExaGrid-Veeam-Lösung jetzt selbst verwende, habe ich sie Kollegen an anderen Community Colleges als solide, zuverlässige Lösung für alle Anforderungen an die Backup-Infrastruktur empfohlen".

ExaGrid bietet eine mehrstufige Backup-Speicherlösung mit einer Front-End-Disk-Cache-Landezone und einer separaten Retention-Ebene, die alle gesicherten Daten enthält. Die Daten werden direkt in die "Network Facing" ExaGrid Disk-Cache Landing Zone geschrieben und dann in ein "Non-Network Facing" Langzeitspeicherungs-Repository gestaffelt, wo sie als deduplizierte Datenobjekte gespeichert werden, um die Speicherkosten für Langzeitdaten zu reduzieren. Der Ansatz von ExaGrid für Ransomware heißt Retention Time-Lock. Er hindert Hacker daran, Backups auf der Retention-Ebene des ExaGrid-Systems zu löschen oder zu verschlüsseln. ExaGrid verfügt über die einzige nicht netzwerkseitige, abgestufte Backup-Speicherlösung (ein abgestufter Leerraum) mit verzögerten Löschvorgängen und unveränderlichen Deduplizierungsobjekten. Dieser einzigartige Ansatz stellt sicher, dass im Falle eines Ransomware-Angriffs Daten einfach wiederhergestellt oder VMs vom mehrstufigen Backup-Speicherlösungs-System von ExaGrid gebootet werden können. Nicht nur die Primärspeicherung kann wiederhergestellt werden, sondern auch alle Daten zur langfristigen Datensicherung, die nach einem Ransomware-Angriff intakt bleiben.

"Es gibt uns die Gewissheit, dass wir ein robustes Backup-System haben und dass wir im Falle eines Ransomware-Angriffs unsere Daten zurückerhalten und den normalen Betrieb wieder aufnehmen können. Wir treffen Vorkehrungen, um sicherzustellen, dass, falls das passiert ich habe immer gesagt, wenn das passiert, aber aus meiner Sicht ist es inzwischen eine Frage des Zeitpunkts -wann das passiert, können wir die Daten wiederherstellen und unsere Endbenutzer mit all ihren Daten wieder in ihren normalen Betrieb zurückbringen", erläuterte Garcia.

