Brisbane, Australien (ots/PRNewswire) - Das SDN von Megaport erweitert die sichere On-Demand-Konnektivität auf Oracle Cloud-Regionen auf vier Kontinenten, um die Leistung zu verbessernMegaport Limited (ASX: MP1) ("Megaport"), ein führender Network as a Service (NaaS)-Anbieter und Mitglied des Oracle PartnerNetwork (OPN), kündigte heute die erweiterte Verfügbarkeit von Oracle FastConnect-Onramps an, um Kunden eine einfache und flexible Anbindung an die Oracle Cloud Infrastructure zu ermöglichen.Megaport bietet jetzt direkte Konnektivität zu Oracle Cloud-Regionen auf vier Kontinenten. Zu den kürzlich aktivierten FastConnect-Standorten im Megaport-Netzwerk gehören Chicago, Los Angeles, London, Melbourne, Zürich, Osaka und San Jose. Es gibt jetzt 17 FastConnect-Onramps, die über Megaport aktiviert sind und eine größere Auswahl an Möglichkeiten bieten, wie Unternehmen ihre Cloud hinsichtlich Leistung, Verfügbarkeit und Anforderungen an die Datenhoheit im Land gestalten.Kunden, die sich über Megaport mit der Oracle Cloud Infrastructure verbinden, können auch die Vorteile des Megaport Cloud Router (MCR), eines virtuellen Routing-Service, nutzen. Der MCR beseitigt die Komplexität, indem er den Kunden die Verbindung und das Routing des Datenverkehrs ohne physische Router ermöglicht, und unterstützt Oracle bei der schnellen Erschließung neuer Cloud-Regionen, indem er schnelle und zuverlässige Konnektivität zu den Anwendungen und Plattformen bereitstellt, die Geschäfte tagtäglich antreiben.MCR ermöglicht es den Kunden auch, Verbindungen von Cloud zu Cloud per Mausklick und in Echtzeit aufzubauen. Dies bedeutet, dass mehr Unternehmen die Vorteile von Multi-Cloud-Architekturen nutzen können. Mit Megaport haben Organisationen die Wahl, ihre Dienste und Anwendungen aus 15 Oracle Cloud-Regionen mit 30+ Azure Cloud-Regionen und 16+ AWS-Regionen zu verbinden. Diese erweiterte Reichweite greift die Multi-Cloud-Strategie auf, die viele Unternehmen bevorzugen, weil sie die Nutzung der Cloud intensivieren.Vorteile des Zugriffs auf die Oracle Cloud Infrastructure über Megaport:- Agilität: Zuverlässige On-Demand-Konnektivität zu den Anwendungen und Diensten, die Geschäfte ermöglichen.- Leistung: Reduzierung von Jitter und Latenz durch Lokalisierung des Datenverkehrs über ein berechenbares, privates Netzwerk.- Reichweite: Zugriff auf die Oracle Cloud Infrastructure von über 700 Rechenzentren weltweit- Compliance: Daten werden lokal in einem privaten Netzwerk gehalten, um Anforderungen an die Datenhoheit im Land und die Einhaltung von Vorschriften zu erfüllen- Geringere Kosten: Prepaid mit flexiblen Bandbreitengeschwindigkeiten- Benutzerfreundlichkeit: Point-and-Click-Bereitstellung für Multi-Cloud- und Hybrid-Konnektivität "Netzwerklatenz und Jitter spielen eine wichtige Rolle bei der Anwendungsleistung", erläuterte Matt Simpson, VP für Cloud Services bei Megaport. Um höchste Leistung zu gewährleisten, sollten Anwendungen - ob vor Ort oder in der Cloud - so nah wie möglich an Ihrer Infrastruktur betrieben werden. Die Anbindung an die Oracle Cloud Infrastructure von Megaport ermöglicht es Unternehmen, den Datenverkehr zu lokalisieren und ihre Konnektivität hinsichtlich der Leistung zu optimieren. Und dank unserer API-basierten Integrationen mit Oracle können Kunden innerhalb weniger Minuten eine Verbindung herstellen.""SDN von Megaport bietet Kunden die Leistung, Geschwindigkeit und Kontrolle, um in der Cloud intelligente Geschäfte zu tätigen", so Ross Brown, Vizepräsident Marketing, Oracle Cloud Infrastructure. "Mit Megaport haben unsere Kunden jetzt eine weitere Möglichkeit, für Verbindungen problemlos eine Multi-Cloud-Strategie zu nutzen."Informationen zu MegaportMegaport ist ein weltweit führender Anbieter von Network as a Service. Mit SDN (Software Defined Networking) ermöglicht die globale Plattform des Unternehmens Kunden eine schnelle Verbindung ihrer Netzwerke mit anderen Diensten über das Megaport-Netzwerk. Services können vom Kunden direkt über Mobilgeräte, lokale Computer oder ein offenes API gesteuert werden Megaport vernetzt mehr als 1.850 Kunden in über 700 unterstützten Rechenzentren weltweit Megaport ist Alibaba Cloud Technology Partner, AWS Technology Partner, AWS Networking Competency Partner, Google Cloud Interconnect Partner, IBM Direct Link Cloud Exchange Anbieter, Microsoft Azure Express Route Partner, Nutanix Direct Connect Partner, Oracle Cloud Partner, Salesforce Express Connect Partner und SAP PartnerEdge Open Ecosystem Partner.Informationen zum Oracle PartnerNetworkDas Oracle PartnerNetwork (OPN) ist das Partnerprogramm von Oracle, das es Partnern ermöglicht, den Übergang zur Cloud zu beschleunigen und bessere Geschäftsergebnisse für Kunden zu erzielen. Das OPN-Programm ermöglicht es den Partnern, mit Oracle über einen oder mehrere Track(s) zu interagieren und sich darüber abzustimmen, wie sie auf den Markt gehen: Cloud Build für Partner, die Produkte oder Dienstleistungen anbieten, die auf Oracle Cloud aufbauen oder in Oracle Cloud integriert sind; Cloud Sell für Partner, die Oracle Cloud-Technologie weiterverkaufen; Cloud Service für Partner, die Oracle Cloud Services implementieren, bereitstellen und verwalten; und License & Hardware für Partner, die Oracle Softwarelizenzen oder Hardwareprodukte herstellen, warten oder verkaufen.Kunden können ihre Geschäftsziele mit OPN-Partnern vorantreiben, die Expertise in einer Produktfamilie oder einem Cloud-Service erreicht haben. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie die Website: http://www.oracle.com/partnernetworkMarkenzeichenOracle und Java sind eingetragene Warenzeichen von Oracle und/oder seinen Partnern.Pressekontakt:media@megaport.com+61 7 3088 7400Original-Content von: Megaport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118943/4720648