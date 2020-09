Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 29 septembre/September 2020) - The subordinate voting shares of ManifestSeven Holdings Corporation, previously listed as P & P Ventures Inc. have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

ManifestSeven is the first integrated omnichannel platform for legal cannabis, merging compliant distribution with a retail superhighway. M7, with offices in Commerce and Irvine, California, services the needs of lawful operators across the supply chain, from the cultivator to the consumer, through an expansive network of four facilities stretching from the San Francisco Bay Area to San Diego. M7 further augments its business-to business value proposition with a growing portfolio of owned and operated retail operations located in major metro markets, including brick-and-mortar dispensaries, local on-demand delivery services, e-commerce, and subscription offerings.

_________________________________

Les actions à droit de vote subalterne de ManifestSeven Holdings Corporation, précédemment inscrites sous le nom de P & P Ventures Inc., ont été approuvées pour inscription au CSE.

Les documents d'inscription et de divulgation seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.

ManifestSeven est la première plateforme omnicanale intégrée pour le cannabis légal, fusionnant une distribution conforme avec une autoroute de vente au détail. M7, avec des bureaux à Commerce et à Irvine, en Californie, répond aux besoins des opérateurs légaux tout au long de la chaîne d'approvisionnement, du cultivateur au consommateur, grâce à un vaste réseau de quatre installations s'étendant de la baie de San Francisco à San Diego. M7 augmente encore sa proposition de valeur d'entreprise à entreprise avec un portefeuille croissant d'opérations de vente au détail détenues et opérées situées dans les principaux marchés métropolitains, y compris des dispensaires physiques, des services de livraison à la demande locaux, du commerce électronique et des offres d'abonnement.

Issuer/Émetteur: ManifestSeven Holdings Corporation Security Type/Titre: Subordinate Voting Shares/Actions à droit de vote subalterne Symbol(s)/Symbole(s): MSVN Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 87 529 325 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 100 959 035 CSE Sector/Catégorie: Life Sciences/Sciences biologiques CUSIP: 563259 10 0 ISIN: CA 563259 10 0 7 Boardlot/Quotité: 100 Consolidation: 1.33333225 Old for 1 New/1.33333225 anciens pour 1 nouveau Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN Trading Date/Date de negociation: le 30 septembre/September 2020 Other Exchanges/Autres marches: N/A Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: le 30 novembre/November Transfer Agent/Agent des transferts: Odyssey Trust Company

The Exchange is accepting Market Maker applications for MSVN. Please email: Trading@theCSE.com

If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com

Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com