London (ots/PRNewswire) - PRESSEMITTEILUNG - INHALT UNTER EMBARGO BIS 1. OKTOBER 2020Zur Feier des über 40-jährigen Bestehens der Partnerschaft als offizieller Champagner von 007 und des kommenden Films Keine Zeit zu sterben hat Champagne Bollinger eine Geschenkbox in limitierter Auflage produziert, die drei Symbole vereint: Bollingers Signature Special Cuvée, der Aston Martin DB5 und der legendäre britische Geheimagent James Bond.Die limitierte Geschenkbox ehrt die perfekteste Partnerschaft und zeigt neben seinem Aston Martin DB5 die Silhouette von James Bond. Die Farbe der Geschenkbox erinnert an das silberne Birkenfinish des DB5. Der Bollinger-Schriftzug und die Logos sind in Gold abgebildet. Die legendäre Special Cuvée-Flasche wurde mit einem schwarz-goldenen Halskragen und einem 007-Wappen versehen.Champagne Bollinger arbeitete mit dem berühmten Fotografen Greg Williams für die bald erscheinende Special Cuvée 007 Limited Edition-Kampagne zusammen, die seinen charakteristischen Filmstil zeigt, der auch in der Kampagne von Keine Zeit zu sterben zu sehen ist.Bond, Bollinger und Aston Martin kehren alle in Keine Zeit zu sterben zurück.Die Bollinger Special Cuvée 007 Limited Edition ist ab dem 1. Oktober 2020 weltweit erhältlich.Der UVP für die Bollinger Special Cuvée 007 Limited Edition beträgt £ 55,00 und ist bei Weinhändlern weltweit erhältlich.ANMERKUNGEN AN DIE HERAUSGEBERBilder der Limited Edition finden Sie HIER (https://sharing.oodrive.com/easyshare/fwd/link=NElVywChySZZIyvn8_lOFD)Über Keine Zeit zu sterbenKeine Zeit zu sterben ist der offizielle Titel des 25. James Bond-Abenteuers. Der Film - von Albert R. Broccolis EON Productions, den Metro Goldwyn Mayer Studios (MGM) und Universal Pictures International - wird von Cary Joji Fukunaga und dem Star Daniel Craig gedreht, der für seinen fünften Film als James Bond 007 von Ian Fleming zurückkehrt.Der Film wurde von Neal Purvis & Robert Wade (Spectre, Skyfall), Cary Joji Fukunaga und Phoebe Waller-Bridge (Killing Eve, Fleabag) geschrieben und wird im November weltweit über Universal Pictures International und MGM über das Banner United Artists Releasing veröffentlicht.In Keine Zeit zu sterben hat Bond den aktiven Dienst verlassen und genießt ein ruhiges Leben in Jamaika. Sein Frieden ist von kurzer Dauer, als sein alter Freund Felix Leiter von der CIA auftaucht und um Hilfe bittet. Die Mission, einen entführten Wissenschaftler zu retten, erweist sich als weitaus tückischer als erwartet und führt Bond auf die Spur eines mysteriösen Bösewichts, der mit gefährlicher neuer Technologie bewaffnet ist.Champagne Bollinger: Hervorragender, unverwechselbarer und außerordentlicher Champagner seit 1829. Garantiert durch die Integrität eines entschlossen unabhängigen Familienhauses in Aÿ und durch die handwerklichen Fachkenntnisse von Menschen, die sich dem Anbau und der Mischung von Spitzenleistungen verschrieben haben. Hingabe, die über die Weine hinausgeht, um eine nachhaltige Umwelt und die Integration in die lokalen Gemeinschaften zu fördern.