Und dies gilt nicht nur im Vergleich zum Euro, sondern auch zum US-Dollar. Die Kriegshandlungen beider Länder und die bestehenden Bündnisse verunsichern Investoren weiter, obwohl die türkische Notenbank abgelaufene Woche den Leitzins um 200 Basispunkte nach oben geschraubt hatte. Die Unglaubwürdigkeit der türkischen Geldpolitik sorgt weiterhin für Unsicherheit, wirtschaftlich steht das Land ohnehin wegen der Corona-Krise mit dem Rücken zur Wand. Das beweist unter anderem der aktuelle Kursverlauf von EUR/TRY, im gestrigen Handel schoss der Euro gegenüber der Lira auf einen neuen Höchstwert von 9,20 TRY aufwärts und bekräftigt denn seit Anfang letzten Jahres bestehenden Aufwärtstrend. Damit nähert sich das Paar nun der nächsten großen und psychologisch relevanten Marke von eins zu zehn TRY sukzessive an.

Blutbad

Für die türkische Bevölkerung ist das ein frappierender Zustand, der Wert ihrer heimischen ...

