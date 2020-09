Der Zweirad-Konzern Pierer Mobility, mit den Marken KTM, Husqvarna und Gasgas, verstärkt das Joint Venture mit CFMOTO, um die steigende Marktnachfrage primär in China und auch weltweit bedienen zu können. Die neue Mittelklasse Baureihe (750 cc) soll in der neu errichteten Fabrik des chinesischen Joint Ventures in Hangzhou produziert werden. Die Produktion wird Anfang 2021 starten und wird zukünftig auch noch durch weitere Modelle der 890cc Baureihe sowie ausgewählter Offroad Modelle ergänzt werden, teilt Pierer Mobility mit. Als Zeichen der Vertiefung der Zusammenarbeit beteiligt sich CFMOTO mit rund einem weiteren Prozent an der börsennotierten Pierer Mobility AG und hält somit rund 2,05 Prozent an der Gesellschaft. Die Aktien kommen von der ...

