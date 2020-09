Der Dienstag kann als reiner Konsolidierungstag nach den Aufschlägen vom Montag skizziert werden. Vom Start an notierte der DAX erst einmal schwächer doch fing sich im Handelsverlauf und konnte beinahe die Hochs des Vortages anlaufen. Was kann man am Mittwoch erwarten? Leicht schwächerer Dienstag im Detail Noch in der Vorbörse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...