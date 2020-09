Wiesbaden - Die Erwerbstätigenzahl in Deutschland liegt weiterhin deutlich unter dem Vorkrisenniveau. Im August 2020 waren rund 44,6 Millionen Personen mit Wohnort in Deutschland erwerbstätig, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Berechnungen am Mittwoch mit.



Im Vormonatsvergleich stieg die Zahl der Erwerbstätigen saisonbereinigt geringfügig um 21.000 Personen. Allerdings waren saisonbereinigt 1,2 Prozent oder 565.000 Personen weniger erwerbstätig als im Februar 2020, dem Monat vor Beginn der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie in Deutschland. Gegenüber August 2019 nahm die Zahl der Erwerbstätigen um 1,1 Prozent ab (-495.000 Personen). Der Rückgang der Erwerbstätigenzahl hat sich somit im Vorjahresvergleich weiter leicht abgeschwächt.



Im Juni und Juli 2020 hatten die Veränderungsraten zum Vorjahresmonat noch bei -1,3 Prozent beziehungsweise -1,2 Prozent gelegen. Im Vorkrisenmonat Februar 2020 war die Erwerbstätigkeit gegenüber dem Vorjahr dagegen noch um 0,4 Prozent angestiegen (+184.000 Personen). Dieser Wachstumstrend endete mit Einsetzen der Corona-Pandemie ab März 2020.

