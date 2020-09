Der amerikanische Finanzdienstleister American Express Co. (ISIN: US0258161092, NYSE: AXP) wird eine Quartalsdividende von 0,43 US-Dollar je Aktie auszahlen, wie am Dienstag berichtet wurde. Ausgezahlt wird die Dividende am 10. November 2020 (Record date: 9. Oktober 2020). Auf das Jahr hochgerechnet werden damit 1,72 US-Dollar Gesamtdividende ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 97,75 US-Dollar (Stand: 29. September 2020) entspricht dies einer ...

