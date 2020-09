Deutliche Verluste gab es am heimischen Markt zu verzeichnen, der ATX konnte sich dem europäischen Abwärtsdruck nicht entziehen und endete mit einem Minus von 1,3%. Belastung für den österreichischen Leitindex kam vor allem von den schwergewichteten Bankentitel, die im Einklang mit dem gesamteuropäischen Sektorentrend deutlich nachgaben. Die Raiffeisen führte den Reigen mit einem Minus von 2,9% an, die Erste Group fiel um 2,1% und die Bawag konnte sich im Vergleich dazu relativ gut halten und musste lediglich 1,5% abgeben, klar gegen den Trend stemmte sich die kleinere Addiko Bank, die ein deutliches Plus von 3,5% erzielen konnte. Auch die OMV konnte sich dem Druck, unter dem die Ölwerte international standen, nicht entziehen, für den heimischen ...

