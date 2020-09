EANS-Adhoc: Wolford AG / Aktuelle Entwicklung Mai-Aug. 2020

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

COVID-19 Pandemie trifft Wolford. Restrukturierungsprogramm greift. Operatives Ergebnis deutlich über Vorjahr. Ausblick zu Rückkehr in die Gewinnzone für Ende des Kalenderjahres 2021 bestätigt.



Unternehmen

30.09.2020



Bregenz - Anlässlich der Hauptversammlung am 30. September 2020 überprüfte der Vorstand den aktuellen Geschäftsverlauf und bestätigt den Ausblick zur Rückkehr in die Gewinnzone für Ende des Kalenderjahres 2021.



Die Folgen der COVID-19 Krise waren im vergangenen GJ 2019/20 mit einem Umsatzeinbruch von EUR10,9 Mio. drastisch und sind im aktuellen GJ 2020/21 mit einem Umsatzverlust von EUR15,5 Mio. per 31. August 2020 noch nicht überstanden. Dabei haben sich die Umsatzverluste in den Monaten des GJ 2020/21 stets verringert.



Angesichts der COVID-19 Pandemie leistete Wolford mit den eigen-produzierten Schutzmasken ("Wolford Care Mask") einen Beitrag zur Krisenbewältigung. Seit März 2020 trugen ca. 350.000 verkaufte Schutzmasken als fester Bestandteil des Produkt-Sortiments einen Umsatzerlös von EUR5,1 Mio. bei.

Der Online-Vertriebskanal wies sich in 05-08/2020 als Wachstumsmotor mit ca. 25% Umsatzanteil (2019/20: 13,3%) aus mit einem Zuwachs von rund 58% zum Vorjahr (05-08/2020 vs. 05-08/2019). Das Online-Geschäft war allerdings nicht in der Lage, die Umsatzausfälle in anderen Bereichen komplett aufzufangen.

Die Umsatzverluste konnten im operativen Ergebnis (EBIT) vor allem mit Hilfe der Kostenreduzierungen durch das erweiterte Restrukturierungsprogramm, v.a. bei Mieten, Einkauf und Personal, sowie durch das Ausschöpfen der COVID 19- Staatshilfen weitestgehend aufgefangen werden. Insgesamt konnte das operative Ergebnis (EBIT) im aufgelaufenen Geschäftsjahr per 31. August 2020 um rund 3,0 Mio. EUR (entspricht 22 %) gegenüber dem Vorjahr verbessert werden (05-08/2020: -EUR10,8 Mio.; 05-08/2019: -EUR13,8 Mio.).



Rückfragehinweis:

Wolford AG

Madeleine Dubois

Vorstandsbüro / Corporate Press Coordinator

Tel: +43 5574 690

investor@wolford.com / company.wolford.com



Ende der Mitteilung euro adhoc

Emittent: Wolford Aktiengesellschaft

Wolfordstrasse 1

A-6900 Bregenz

Telefon: +43(0) 5574 690-1258

FAX: +43(0) 5574 690-1410

Email: investor@wolford.com

WWW: http://company.wolford.com

ISIN: AT0000834007

Indizes: ATX GP

Börsen: Wien, Frankfurt, New York

Sprache: Deutsch