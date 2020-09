Es gibt wohl keinen Anleger, der sich nicht über die Benachrichtigung seines Brokers freut, wenn eine Dividendenausschüttung auf das eigene Depot angewiesen wurde. Vor allem private Kleinanleger investieren ein Leben lang an der Börse, um in der Rente eine monatliche Dividende von beispielsweise 1.000 Euro zu erhalten. Solche Ziele sind richtig und wichtig, denn die Erwirtschaftung eines passiven Einkommens stellt neben Immobilien einen wesentlichen Schutz für den Erhalt der Lebensqualität in Zukunft ...

