Köln (ots) - Der digitale Versicherer mailo dehnt bis Jahresende sein Bildungsangebot aus: Expertise im Gewerbebereich auffrischen oder erweitern und dabei wichtige IDD-Punkte sichern."Wir haben unser Bildungsangebot deutlich ausgebaut. Doch was bedeutet das für Versicherungsmakler? Wir bieten ihnen ab sofort alle vier bis sechs Wochen ein spannendes Web-Seminar bei Profino an. Die nächsten Themen und Termine sind bereits gesetzt", sagt Armin Molla, Vorstand IT, Vertrieb und Marketing der mailo Versicherung AG. "Im Fokus stehen weiterhin Gewerbeversicherungen mit einer einfachen und passgenauen Absicherung von bestimmten Zielgruppen - selbstverständlich 100 Prozent einfach und 100 Prozent digital!"Darüber hinaus erhöht mailo im Bildungsendspurt 2020 die Frequenz noch weiter und unterstützt Makler dabei, sich bis zum 31. Dezember die notwendige Bildungszeit zu sichern. "Dafür haben wir die 30-Tage-Challenge entwickelt. Mit Hilfe von Webinaren und Modulen zu Themen der Gewerbeversicherung möchten wir die Versicherungsmakler optimal darin unterstützen, ihr Potenzial voll in die Gewerbeversicherung einzubringen und auszuschöpfen", so mailo-Vorstand Molla.Viele Versicherungsmakler sind bisher ausschließlich im Privatkundenbereich unterwegs und verdienen ihr Geld mit Lebens- und Privater Krankenversicherung. Doch diese Bereiche haben sich in den vergangenen Jahren stark verändert. Die Folgen: Provisionskürzungen und verlängerte Haftungszeiten. Aus diesem Grund hat die mailo Versicherung AG ein Konzept entwickelt, das den Versicherungsmaklern den erfolgreichen Einstieg ins Gewerbegeschäft ermöglicht."Zum Jahresende bieten wir Maklern zudem die Möglichkeit, ihr IDD-Punkte-Konto aufzufüllen. Für die 30-Tage-Challenge gibt es insgesamt 238 Minuten wichtige Bildungszeit. Dafür reicht es, sich täglich 30 Minuten Zeit zu nehmen. Dabei ist unsere Challenge, die am 05. Oktober 2020 in die nächste Runde geht, vollkommen kostenlos und kann zeitlich flexibel absolviert werden", freut mailo-Gründer Molla sich schon auf die teilnehmenden Makler.Unternehmensprofil mailo Versicherung AGDie mailo Versicherung AG (https://mailo.ag/) ist ein auf die Versicherung von Gewerberisiken spezialisiertes Versicherungsunternehmen. Der Gewerbeversicherer bietet eigene, auf diverse Gewerbe-Zielgruppen zugeschnittene, Betriebshaftpflicht-, Vermögensschadenhaftpflicht-, Sachinhalt- und Cyber-Versicherungsprodukte an.Der Fokus liegt auf Selbstständigen, Freelancern und Kleinunternehmern. Ihnen bietet mailo alle Versicherungslösungen, die sie zur Absicherung ihrer beruflichen Existenz brauchen. Dafür arbeitet mailo partnerschaftlich mit Versicherungsmaklern, Assekuradeuren und Plattformen zusammen. Die mailo-Versicherungslösungen können für ausgewählte Gewerbemakler und Assekuradeure auch als White-Label-Produkte entwickelt werden.Die mailo Versicherung AG wurde im Dezember 2017 gegründet und ist seit Februar 2019 von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zum Geschäftsbetrieb als Versicherer in Deutschland zugelassen. Hinter mailo stehen neben den Gründern Armin Molla, Sten Nahrgang und Dr. Matthias Uebing auch starke Rückversicherer, Partner und Kapitalgeber, darunter die Munich Re und Deutsche Rück, STS Ventures oder Hevella Capital.Kontakt:Armin MollaVorstand Vertrieb, IT und Marketingmailo Versicherung AGRiehler Str.150668 KölnE-Mail: armin.molla@mailo.groupTelefon: +49 221 429 14 00Weitere Informationen unter www.mailo.agOriginal-Content von: mailo Versicherung AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135793/4720756