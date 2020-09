DGAP-News: La Française Group / Schlagwort(e): Fonds

Vier La-Française-Fonds mit französischem Nachhaltigkeitssiegel ausgezeichnet



30.09.2020 / 09:05

30. September 2020 Vier La-Française-Fonds mit französischem Nachhaltigkeitssiegel ausgezeichnet La Française verfügt über ein eigenes Research Center, das eine proprietäre Methodik zur Quantifizierung der E, S und G-Werte (engl. ESG: Environmental, Sustainable, Governance) anwendet. Neu entwickelt hat das Research Center das sogenannte "Low Carbon Trajectory". Dabei handelt es sich um eine Methodik, zur Schätzung aktueller und zukünftiger Kohlenstoffemissionen von Unternehmen. Seit heute sind vier von La Française AM verwaltete und für den Vertrieb in Deutschland zugelassene Fonds mit dem französischen Nachhaltigkeitssiegel ISR (investissement socialement responsable) ausgezeichnet. Das Siegel, das vom französischen Finanzministerium unterstützt wird, wurde nach einer umfassenden Prüfung durch den unabhängigen und anerkannten Gutachter EY France verliehen. Dabei handelt es sich um folgende Fonds:



La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (LU1744646933 [R], LU1523323605 [I], LU 1744646859 [T]): Ziel des Fonds ist es, zum Wandel zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft beizutragen und gleichzeitig langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. La Francaise Carbon Impact 2026 (FR0013431186 [R]): Der Laufzeitfonds investiert global und unter Einbeziehung von ESG-Kriterien in qualitativ hochwertige Anleihen.



La Française Trésorerie (FR0010609115 [I]): Der in Deutschland nur für institutionelle Anleger zugelassene Fonds sucht Marktchancen mit kurzen Laufzeiten, um eine Performance zu erzielen, die nach Abzug der Verwaltungsgebühren dem kapitalisierten EONIA-Index entspricht. La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Euro (LU0414216654 [I]): Dieser Europa-Fonds, der aktuell in Deutschland nur institutionellen Anlegern angeboten wird, möchte zum Wandel zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft beitragen und gleichzeitig ein langfristiges Kapitalwachstum erzielen. Laurent Jacquier-Laforge, La Française Global Head of Sustainable Investing, sagt: "Bei La Française gehen Innovation und Produktentwicklung Hand in Hand. Diese methodische Innovationskraft hilft uns das Spektrum der nachhaltigen Investitionsmöglichkeiten zu erweitern und so auf das wachsende Interesse von privaten und institutionellen Anlegern zu reagieren." Das französische ISR-Label zeichnet Fonds aus, die wirtschaftliche Performance und soziale sowie ökologische Auswirkungen vereinbaren, indem sie Unternehmen finanzieren, die zu einer nachhaltigen Entwicklung in allen Wirtschaftssektoren beitragen. Jeder sich bewerbende Fonds wird in sechs Themenbereichen geprüft: Allgemeine Ziele (finanziell und ESG) des Fonds,

ESG-Methodik,

Integration von ESG-Kriterien während der Entwicklung und des Bestehens des Portfolios,

Regeln des ESG-Engagements,

Transparenz des Fondsmanagements,

Messung der positiven Auswirkungen von ESG auf die Entwicklung einer nachhaltigen Wirtschaft. Weitere Informationen zum Siegel finden Sie unter www.labelisr.fr



Über La Française Ökologische und gesellschaftliche Herausforderungen sind Chancen, die Zukunft zu überdenken. Die Identifizierung der Veränderungen sowie das Verständnis, wie sie das globale Wachstum und letztlich die langfristige Finanzperformance beeinflussen, stehen im Mittelpunkt der Mission von La Française. Die zukunftsorientierte Investmentstrategie der Gruppe baut auf dieser Überzeugung auf. La Française hat ein Multi-Boutique-Modell entwickelt, um institutionelle und private Kunden in Frankreich und im Ausland zu bedienen, das sich auf zwei Geschäftsbereiche konzentriert: Finanz- und Immobilienanlagen. La Française, die sich der Bedeutung der umfassenden Veränderungen in unserer zunehmend digitalen und vernetzten Welt bewusst ist, hat eine Innovationsplattform geschaffen, die die neuen Aktivitäten zusammenführt, die als künftige Kerngeschäfte identifiziert wurden. La Française verwaltet per 30.06.2019 ein Vermögen von 50 Milliarden Euro und hat Niederlassungen in Paris, Frankfurt, Genf, Hamburg, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Stamford (CT, USA), Hongkong, Seoul und Singapur. La Française ist eine Tochtergesellschaft der Caisse Fédérale de Crédit Mutuel Nord Europe (CMNE). Standard and Poor's Credit Rating (4/2020): Langfristig: A, negativer Ausblick / Kurzfristig: A-1. Kontakt: La Française Asset Management GmbH Ralf Droz: +49 69 97 57 43 73 - rdroz@la-francaise.com Heidi Rauen: +49 69 33 99 78 13 - hrauen@dolphinvest.eu Disclaimer Werbedokument. Das ISR-Label garantiert nicht die finanzielle Performance des Fonds. Die hier zur Verfügung gestellten Informationen und Materialien stellen in keinem Fall eine Beratung, ein Angebot, eine Aufforderung oder Empfehlung zur Investition in bestimmte Anlagen dar. Herausgegeben von La Française AM Finance Services, Home Office 128, Boulevard Raspail, 75006 Paris, Frankreich, reguliert durch die "Autorité de Contrôle Prudentiel" als Wertpapierdienstleister unter der Nummer 18673 X, Tochtergesellschaft von La Française. Internet-Informationen für die Regulierungsbehörden: Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution www.acp.banque-france.fr, Autorité des Marchés Financiers www.amf-france.org, Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) www.cssf.lu. Der Wert der Investitionen und etwaige Einnahmen werden schwanken (dies kann teilweise auf Wechselkursschwankungen zurückzuführen sein), und die Anleger erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Wo La Française Meinungen geäußert hat, basieren diese auf den aktuellen Marktbedingungen und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Diese Meinungen sind nicht bindend und können von denen anderer Anlageexperten abweichen. La Française Asset Management, am 1. Juli 1997 von der "Autorité des Marchés Financiers" unter N GP97076 genehmigt.

Die verantwortungsbewusste Investmentstrategie der Gruppe ist hier erhältlich: https://www.la-francaise.com/fileadmin/docs/CharteInvestissementResponsableLaFrancaiseEN.pdf Der Transparenzkodex der Gruppe ist verfügbar unter: - https://www.la-francaise.com/fileadmin/docs/Actualites_reglementaires/AFG_Code_de_transparence_Expertise_Actions.pdf - https://www.la-francaise.com/fileadmin/docs/Actualites_reglementaires/Code_de_transparence_Expertise_Taux.pdf Ausführlichere Informationen über den jeweiligen Investmentfonds entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Prospekt und dem Key Investor Information Document (KIID), die vor jeder Investition gelesen werden müssen. Der aktuelle Verkaufsprospekt, das Dokument mit den wichtigsten Informationen für Anleger sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind auf Anfrage bei La Française AM, 128 Boulevard Raspail, 75006 Paris - Frankreich: contactvaleurmobilieres@lafrançaise-group.com oder unter www.la-francaise.com erhältlich. Für Deutschland Allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Fonds sind ausschließlich die aktuellen Verkaufsunterlagen (Verkaufsprospekt, die Wesentlichen Informationen für Anleger, Jahresbericht und - falls dieser älter als acht Monate ist - der Halbjahresbericht). Die wesentlichen Anlegerinformationen sind in deutscher Sprache und der aktuelle Verkaufsprospekt und die Jahres- und Halbjahresberichte in englischer Sprache veröffentlicht und stehen in der aktuellen Version kostenlos auf der Website www.la-francaise.com oder auf Anfrage unter contact-valeurmobilieres@la-française.com oder in elektronischem Format bei unserer Informations- und Zahlstelle erhältlich sind: BNP PARIBAS Securities Services S.A. - Zweigniederlassung Frankfurt am Main, Europa-Allee 12, 60327 Frankfurt am Main) veröffentlicht worden sind, die alle notwendigen Informationen über das Produkt, die Kosten und die möglichen Risiken enthalten. Gehen Sie keine unnötigen Risiken ein.

