Die Wiener Börse dürfte am Mittwoch den Handelstag deutlich tiefer eröffnen. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX notierte rund eine halbe Stunde vor Handelsbeginn klare 1,6 Prozent im Minus. Bereits am Vortag hatte der ATX klare Verluste hinnehmen müssen. Auch die Futures auf die Eröffnung der europäischen Leitbörsen deuten zur Wochenmitte Kursverluste an. "Der freundliche Wochenauftakt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...