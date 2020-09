DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Einzelhändler verbuchen kräftiges Umsatzplus im August

Die Umsätze im deutschen Einzelhandel sind im August stärker gestiegen als erwartet. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis vorläufiger Daten mitteilte, stiegen die Umsätze nach Abzug der Inflation um 3,1 Prozent gegenüber dem Vormonat. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten nur einen Zuwachs um 0,5 Prozent prognostiziert. Für Juli wurde der monatliche Rückgang von 0,2 Prozent bestätigt.

Deutsche Importpreise steigen im August leicht

Die Importpreise in Deutschland sind im August entgegen den Erwartungen etwas gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete, stieg der Index der Einfuhrpreise im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Prozent nach 0,3 Prozent im Juli. Ökonomen hatten eine Stagnation prognostiziert. Im Vergleich zum Vorjahr sanken die Importpreise um 4,0 (Juli: 4,6) Prozent. Im Vorfeld war ein Rückgang von 4,1 Prozent erwartet worden.

Chinas Industrie-PMI zieht im September weiter an

In der chinesischen Industrie hat sich die Aktivität im September verlangsamt. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor verringerte sich auf 53,0 (August: 53,1) Punkte. "Der Aufschwung im verarbeitenden Gewerbe hat seine Dynamik nach der Covid-19-Epidemie beibehalten, wobei sowohl das Angebot als auch die Nachfrage sprunghaft gestiegen sind", sagte Wang Zhe, ein leitender Ökonom der Caixin Insight Group.

Chinas Industrieaktivität steigt im September unerwartet stark

Die Aktivität in der chinesischen Industrie ist im September nach offiziellen Angaben deutlicher als erwartet gestiegen. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor erhöhte sich auf 51,5 (August: 51,0), wie aus Daten der nationalen Statistikbehörde hervorgeht. Vom Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten einen Stand von 51,2 Punkten prognostiziert.

EU-Gipfel berät auch über Vergiftung Nawalnys und Konflikt um Berg-Karabach

Der EU-Sondergipfel in dieser Woche wird sich auch mit der Vergiftung des russischen Oppositionspolitikers Alexej Nawalny und dem Konflikt um Berg-Karabach befassen. Wie EU-Ratspräsident Charles Michel in seinem Einladungsschreiben mitteilte, geht es zum Auftakt des Treffens der Staats- und Regierungschefs in Brüssel am Donnerstagnachmittag zunächst um die Beziehungen zu China. Hier wolle die EU "ausgewogenere" wirtschaftliche Beziehungen erreichen.

EU sieht Justiz-Probleme nicht nur in Ungarn und Polen

Die EU-Kommission sieht in einer Reihe von Mitgliedstaaten das Probleme der Verstöße gegen rechtsstaatliche Grundsätze. Bei der Unabhängigkeit der Justiz äußert die Behörde nach Informationen der Nachrichtenagentur AFP in ihrem für Mittwoch geplanten Rechtsstaatsbericht "ernsthafte Bedenken" zur Unabhängigkeit der Justiz in Polen und Ungarn. "Herausforderungen" in diesem Bereich gebe es in unterschiedlichen Facetten aber auch in Bulgarien, Rumänien, Kroatien und der Slowakei.

Britische Abgeordnete stimmen umstrittenen Brexit-Änderungen abschließend zu

Die von der britischen Regierung einseitig geplanten Änderungen am Brexit-Vertrag sind von den Parlamentsabgeordneten in London abschließend gebilligt worden. Für das entsprechende Gesetz stimmten in dritter Lesung 340 Parlamentarier, 256 votierten dagegen. Das von Premierminister Boris Johnson vorgelegte sogenannte Binnenmarktgesetz hebelt mehrere Schlüsselregelungen im mit der EU geschlossenen Austrittsvertrag aus, was Brüssel nicht hinnehmen will.

Regierung von Belarus schließt unabhängiges Nachrichtenportal

Die belarussische Regierung schließt eine einflussreiche unabhängige Nachrichtenplattform, die intensiv über die Massenproteste gegen Präsident Alexander Lukaschenko berichtet hat. Die Website Tut.by, die auch von vielen westlichen Medien als Quelle benutzt wird, bleibe vom 1. Oktober bis 30. Dezember geschlossen, teilte das Informationsministerium in Minsk mit.

US-Regierung mit Airlines über Corona-Staatshilfen einig

Die US-Regierung hat mit sieben großen Fluggesellschaften des Landes eine Vereinbarung über staatliche Finanzhilfen in der Corona-Krise getroffen. Wie das Finanzministerium in Washington mitteilte, wurde eine Einigung über die Vergabe von Mitteln aus einem Hilfspaket für die Branche in Höhe von 25 Milliarden Dollar (rund 21 Milliarden Euro) erzielt.

"Halt den Mund, Mann!" - Trump und Biden liefern sich harte Wortgefechte

US-Präsident Donald Trump und sein Herausforderer Joe Biden haben sich bei ihrer ersten Fernsehdebatte harte Wortgefechte geliefert. "Halt den Mund, Mann!" rief Biden seinem Rivalen zu, nachdem der Präsident ihm wiederholt ins Wort gefallen war. "Es ist schwer, bei diesem Clown zu Wort zu kommen." Der frühere Vizepräsident bezichtigte Trump fünf Wochen vor der Präsidentschaftswahl am 3. November zudem der "Lügen" unter anderem im Umgang mit der Corona-Pandemie: "Alle wissen, dass er ein Lügner ist."

Trump sagt bei TV-Duell erneut nicht Anerkennung des Wahlausgangs zu

US-Präsident Donald Trump hat bei der ersten TV-Debatte mit seinem Herausforderer Joe Biden erneut die Zusage verweigert, dass er das Ergebnis der Präsidentschaftswahl unabhängig vom Ausgang anerkennen wird. Der Amtsinhaber wich entsprechenden Fragen aus und sprach erneut von angeblichem massiven Betrug bei den Briefwahlen. "Das ist eine betrügerische Wahl", sagte der Republikaner. "Sie schummeln."

Pelosi und Mnuchin setzen Gespräche über Stimuluspaket am Mittwoch fort

Die Gespräche über ein billionenschweres Stimuluspaket in den USA gehen weiter. Nach ihrem knapp eine Stunde langen Gespräch am Dienstag wollen Nancy Pelosi, die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, und Finanzminister Steven Mnuchin dieses am Mittwoch fortsetzen, wie ein Sprecher Pelosis über Twitter mitteilte.

+++ Konjunkturdaten +++

Frankreich/Privater Konsum Aug +2,3% gg Vm; +2,4% gg Vj

Frankreich/Privater Konsum Aug PROGNOSE +0,4% gg Vm; +0,2% gg Vj

Frankreich/Privater Konsum Juli rev -0,9% (vorl: +0,5%) gg Vm

GB/Nationwide Hauspreisindex Sep +0,9% gg Vm; +5,0% gg Vj

GB/Leistungsbilanz 2Q Defizit 2,8 Mrd GBP

GB/Leistungsbilanz 1Q revidiert auf Überschuss 20,8 Mrd GBP von Defizit 21,1 Mrd GBP

GB/Investitionen 2Q endgültig -26,5% gg Vq; -26,1% gg Vj

GB/Investitionen 2Q vorläufig -31,4% gg Vq; -31,3% gg Vj

Japan/Industrieproduktion Aug +1,7% (PROG: +1,5%) gg Vm

Japan/Einzelhandelsumsatz Aug -1,9% gg Vorjahr

Japan/Einzelhandelsumsatz Supermärkte Aug -3,2% gg Vj

