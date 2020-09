VANCOUVER, Kanada, 30. September 2020, Golden Dawn Minerals Inc., (TSX-V: GOM | FRANKFURT: 3G8C | OTC Pink: GDMRD), ) ("Golden Dawn" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass in seinem Konzessionsgebiet Golden Crown im Bergbaurevier Greenwood im Südosten der kanadischen Provinz British Columbia demnächst mit den Explorationsarbeiten begonnen wird.

Golden Dawn steht kurz davor, sein Explorationsprogramm 2020 mit Grabungen im Konzessionsgebiet Golden Crown einzuleiten. Rund 2.000 Meter Explorationsgrabungen sind in dieser Saison bei Golden Crown und JD geplant. Zweck dieser Arbeiten ist es, die Lagerstätte Golden Crown zu erweitern und neue Goldzonen zu entdecken, die der bestehenden Lagerstätte Golden Crown hinzugefügt werden können.

Luftbild mit aeromagnetischem Profil des 3,5 km langen Trends zwischen den Zonen Golden Crown und JD

Die bei Golden Crown lagernden Ressourcen werden auf 163.000 Tonnen in der angezeigten Kategorie mit 11,09 Gramm Gold pro Tonne und 0,56 Prozent Kupfer sowie 42.000 Tonnen in der abgeleiteten Kategorie mit 9,04 Gramm Gold pro Tonne und 0,63 Prozent Kupfer geschätzt (siehe Bericht mit dem Originaltitel "Updated Preliminary Economic Assessment on the Greenwood Precious Metals Project, Greenwood, British Columbia, Canada, P&E Mining Consultants Inc., Effective Date: May 5, 2017", der am 19. Juni 2017 auf SEDAR veröffentlicht wurde).

Das Herzstück der Lagerstätte Golden Crown ist ein Erzgangsystem, das aus 17 klar voneinander abgegrenzten Massivsulfid- und Quarz-Sulfid-Erzgängen auf einer 130 x 800 m großen Fläche besteht. Die Zone JD liegt nordwestlich der bekannten Lagerstätte Golden Crown entlang eines 3,5 km langen Korridors aus steil einfallenden Erzgängen, der anhand von historischen Bohrlochdurchschneidungen, Grabungen, geochemischen Gold-in-Boden-Anomalien und geophysikalischen ("VLF") Anomalien (siehe Abbildung oben) definiert wurde. Diese Strukturen deuten auf hervorragendes Potenzial für die Entdeckung neuer goldführender Zonen in der noch kaum explorierten Lücke zwischen den Zonen JD und Golden Crown hin.

Im Rahmen des Grabungsprogramms 2020 werden die historischen Bereiche der Mine JD und der Bereich entlang des Anomaliekorridors untersucht. Hier finden sich Sulfid-Quarzgänge, die eine ähnliche Zusammensetzung und Ausrichtung aufweisen wie jene, die zuvor bereits in der Lagerstätte Golden Crown ermittelt wurden. Die von Golden Dawn im Jahr 2017 gewonnenen Proben aus Felssplittern lieferten Werte von bis zu 5,87 g/t Gold auf 4,0 Meter (siehe Foto unten).

Foto mit historischen Abbaustätten der Mine JD

Das Konzessionsgebiet Golden Crown ist zudem nur 3 km von der Verarbeitungsanlage Greenwood entfernt und Teil der Betriebsplanung, die in der wirtschaftlichen Erstanalyse 2017 gemeinsam mit der Mine Lexington vorgesehen ist. Für die Verarbeitungsanlage Greenwood und die Mine Lexington wurden bereits Genehmigungen erteilt; die Inbetriebnahme erfolgt erst, nachdem die Verarbeitungsanlage und die Mine saniert und nachgerüstet wurden. Das Edelmetallprojekt Greenwood erstreckt sich über eine Fläche von rund 15.400 Hektar und beinhaltet zahlreiche Mineralisierungszonen sowie 34 historische Bergbaustätten, zu denen auch die großformatige historische Kupfer-Gold-Mine Phoenix zählt. Aus geologischer Sicht befindet sich das Projektgelände innerhalb einer tektonischen Erweiterungszone, die von den geologischen Gräben Republic und Toroda definiert wird. Diese Gräben beginnen südlich des 49. Breitengrads in den Vereinigten Staaten, wo sie mit den großen Goldlagerstätten im ertragreichen Bergbaurevier Republic in Verbindung stehen.

Die vorstehend erwähnten Analyseergebnisse stammen von Proben, die unter der Aufsicht von Dr. Mathew Ball, P.Geo. gewonnen und zur Analyse in das Labor von Activation Laboratories (Act-Labs) in Kamloops (British Columbia) verbracht wurden. Activation Laboratories (Act-Labs) ist ein unabhängiges kommerzielles Labor mit ISO 9001-Zertifizierung und ISO 17025-Akkreditierung. Die Goldanalyse erfolgte mittels Flammprobe (30 g-Einwaage) und einer abschließenden Atomabsorption. Proben mit einem Goldgehalt von über 30000 ppb aus der Erstanalyse wurden mittels Flammprobe bzw. gravimetrisch untersucht. Silber und andere Elemente wurden anhand des ICP-OES-Verfahrens unter Aufschluss mit Königswasser analysiert. Kupferwerte über 1 % wurden ein weiteres Mal mittels Peroxidfusion analysiert. Alle Ergebnisse über einem Silberwert von 100 g/t wurden in Bezug auf ihren Erzgehalt ein weiteres Mal anhand einer gravimetrischen Methode mittels Flammprobe (30 g-Einwaage) untersucht. Die Qualitätskontrolle wurde anhand von Referenz- und Leerproben, die dem Probenstrom in bestimmten Abständen beigefügt wurden, sichergestellt.

Der fachliche Inhalt dieser Pressemeldung wurde von Dr. Mathew Ball, P.Geo, dem President des Unternehmens, in seiner Eigenschaft als qualifizierter Sachverständiger gemäß Vorschrift NI 43-101 genehmigt.

Nähere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem aktuellen Fachbericht gemäß National Instrument 43-101, der auf der Website des Unternehmens unter www.goldendawnminerals.com erhältlich ist.

Für das Board of Directors:

GOLDEN DAWN MINERALS INC.

gez: "Christopher R. Anderson"

Christopher R. Anderson

Chief Executive Officer

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Golden Dawn Minerals Inc. - Corporate Communications (PR-Abteilung):

Tel: 604-221-8936

E-Mail: Office@goldendawnminerals.com

