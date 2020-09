Vancouver (British Columbia), 30. September 2020. NetCents Technology Inc. (CSE: NC, Frankfurt: 26N, OTCQB: NTTCF) ("NetCents" oder das "Unternehmen"), ein Kryptowährungszahlungs-Unternehmen, freut sich bekannt zu geben, dass es eine Partnerschaft mit Sosure Pty. Ltd. aus Australien ("Sosure") eingegangen ist.

Sosure ist eine Zahlungs-App, die Nutzer für ihre Teilnahme belohnt - ein neues Belohnungsökosystem, das den Mitgliedern beim Einkaufen die größte Flexibilität und den größten Wert bieten soll. Zu den Partnerhändlern zählen Restaurants, Einzelhandelsgeschäfte und Online-Shops. Die Mitglieder erhalten Belohnungen, die im gesamten Teilnehmernetz verwendet werden können. Hier finden Sie die Website von Sosure: https://www.sosure.com.au/index.html

Sosure hat Melbourne (Australien) als Schwerpunkt seines Marketingbestrebens gewählt und ist nun im Begriff, weitere Märkte in ganz Australien zu erschließen. Die Plattform verzeichnet zurzeit durchschnittlich 500.000 Transaktionen pro Monat, wobei sich der durchschnittliche Transaktionswert auf über 20 Dollar beläuft. Das Management von Sosure freut sich darauf, in den kommenden Wochen Kryptowährungen als Zahlungsmethode in seine Plattform aufzunehmen. Sosure wird zurzeit von 450 Händlern akzeptiert und täglich kommen weitere hinzu. Das Management von NetCents freut sich über die Vergrößerung seines Betriebsprofils auf dem australischen Markt, wo das Interesse an Kryptowährungen die starke nordamerikanische Präsenz von NetCents übertrifft.

Die Deutsche Bank hat kürzlich einen Forschungsbericht veröffentlicht, in dem sie eine Beschleunigung des mobilen Zahlungsverkehrs fordert und davon ausgeht, dass dieser Anteil auf 40 Prozent aller Transaktionen ansteigen wird. [i] Das Management von NetCents stimmt dieser Schlussfolgerung zu und richtet sein Hauptaugenmerk darauf, mit so vielen Zahlungsgateways wie möglich zusammenzuarbeiten, um die Durchdringung der Zahlungsindustrie fortzusetzen.

"Die Schaffung des Bitcoin wurde vom Wunsch angetrieben, Transaktionsprozesse zu schaffen, die den elektronischen Handel rationalisieren - und NetCents hat dieses Ziel nicht aus den Augen verloren. Sosure ist noch einen Schritt weiter gegangen, indem es durch Belohnungen Anreize für das Verbraucherverhalten geschaffen hat. Wir sind der Auffassung, dass der beste Weg, die Einführung von Kryptowährungen als Transaktionsmittel zu beschleunigen, darin besteht, Nutzer für die Verwendung von Kryptowährungen anstelle von Papierwährungen zur Durchführung einer Transaktion zu belohnen", sagte Clayton Moore, CEO von NetCents. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Sosure, da wir in Betracht ziehen, unsere eigenen Belohnungsmechanismen einzusetzen, um den Nutzern einen finanziellen Vorteil zu verschaffen, wenn sie sich bei Ihren Käufen für eine Bezahlung mit Kryptowährungen entscheiden." Herr Moore sagte abschließend:

NetCents hat den australischen Dollar in die Liste der Papierwährungen aufgenommen, in denen es Transaktionen abwickeln kann. Es sucht zurzeit nach weiteren Plattformen in Europa und Asien, um sein Betriebsprofil zu vergrößern.

Das Unternehmen freut sich darauf, weitere Entwicklungen in Zusammenhang mit seinem Händlernetz und seiner Technologie bekannt zu geben, sobald diese eintreten. Wenn Sie damit beginnen möchten, in Ihrem Unternehmen Kryptowährungszahlungen zu akzeptieren, registrieren Sie sich bitte für ein NetCents-Händlerkonto: https://net-cents.com/business/register

Über NetCents

NetCents Technology Inc., das Transaktionszentrum für alle Kryptowährungszahlungen, stattet zukunftsorientierte Unternehmen mit der Technologie aus, um die Verarbeitung von Kryptowährungen nahtlos in ihr Zahlungsmodell zu integrieren, ohne dabei dem Risiko oder der Volatilität des Kryptomarktes ausgesetzt zu sein. NetCents Technology ist als Money Services Business ("MSB") bei FINTRAC registriert.

Nähere Informationen erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter www.net-cents.com oder über den Anlegerservice: investors@net-cents.com.

Um auf dem Laufenden zu bleiben, stellen Sie sicher, dem Telegrammkanal unter http://t.me/NetCents beizutreten.

Für das Board of Directors:

NetCents Technology Inc.

"Clayton Moore"

Clayton Moore, CEO, Gründer & Director

NetCents Technology Inc.

1000 - 1021 West Hastings Street

Vancouver, BC, V6E 0C3

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Diese Pressemeldung enthält gewisse Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" gelten. Sämtliche in diese Pressemitteilung enthaltenen Aussagen - mit Ausnahme von historischen Fakten -, die sich auf die vom Unternehmen erwarteten Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, gelten als zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, mit Begriffen wie "erwartet", "plant", "antizipiert", "glaubt", "schätzt", "prognostiziert", "potentiell" und ähnlichen Ausdrücken dargestellt werden bzw. in denen zum Ausdruck gebracht wird, dass Ereignisse oder Umstände eintreten "werden", "würden", "könnten" oder "sollten". Obwohl das Unternehmen annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu. Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, zählen unter anderem die Handlungen der Regulierungsbehörden, die Marktpreise und die dauerhafte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmittel sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen, und dass sich die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen erheblich von jenen unterscheiden können, die in den zukunftsgerichteten Aussagen angenommen wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Annahmen, Schätzungen und Meinungen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen. Sollten sich die Annahmen, Schätzungen oder Meinungen des Managements bzw. andere Faktoren ändern, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen dem aktuellen Stand anzupassen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen ausdrücklich gefordert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

