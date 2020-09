Grünwald/Nürnberg (ots) - Lego Technic, Carrera Go!!! oder Märklin sind genauso dabei, wie die Spieleklassiker Skip-Bo, UNO oder Ravensburger Puzzle - am 1. Oktober heißt es: "VEDES live by 1-2-3.tv"Europas führendes Handelsunternehmen für Spiel, Freizeit und Familie VEDES wird am 1. Oktober ab 11 Uhr auf der Omnichannel-Auktionsplattform von 1-2-3.tv Spieleklassiker wie UNO, Skip-Bo, Rummikub, Scrabble oder Qwirkle in der Show "VEDES live by 1-2-3.tv" präsentieren. Zum ersten Mal im deutschen Homeshopping wird ein Feuerwerk an beliebten Gesellschaftsspielen und namhaften Spielwaren in spannenden Live-Auktionen angeboten, in denen am Ende der Kunde den Preis bestimmt.Alles für den Spielabend mit VEDES und 1-2-3.tv1-2-3 TV-Moderator Johannes Riehm lädt zusammen mit der VEDES Expertin Eva-Maria Kusch ein, um den nächsten Spieleabend zu sichern: neben den bereits genannten Spielen präsentieren die beiden Backgammon, Phase 10, Ravensburger Puzzle und die große Spielesammlung von Schmidt Spiele. Für richtig Action sorgen die neue RC Drohne "Racer Air Spider 2.0" mit Looping-Funktion und der RC Racer mit Flip-Over. Große und kleine Männerherzen schlagen höher, wenn die ICE-Startpackung von Märklin my world, die Autorennbahn Carrera GO!!! oder der Katamaran von Lego Technic ins Spiel kommen. Bei dieser Auswahl ist garantiert für jeden etwas dabei - kompakt und spannend in einer TV-Show."Wir sind begeistert, unseren Kunden ein attraktives und bisher einmaliges Spiele-Angebot präsentieren zu können. Mit VEDES haben wir für unsere Kunden den perfekten Partner gefunden, die beliebtesten Spielzeugmarken einem breiten Publikum live zu präsentieren", sagt Jörg Simon, Geschäftsführer 1-2-3.tv.Achim Weniger, VEDES Vorstand für die Markt-Bereiche, ergänzt: "Homeshopping ist für uns als Handelsunternehmen eine ganz neue Erfahrung. Diese Art des Verkaufens ergänzt unser Portfolio hervorragend, so dass wir nun wirklich auf allen Kanälen präsent sind."Über VEDESVEDES ist eine der bekanntesten Retail-Marken der Spielwarenbranche, die seit über einem Jahrhundert fest in den Köpfen der Verbraucher verankert ist. Als traditionelle Genossenschaft im Jahr 1904 in Leipzig gegründet, hat sie sich im Laufe eines Jahrhunderts zu einem der führenden Handelsunternehmen für Spiel, Freizeit und Familie mit einem Thekenumsatz von 635 Millionen Euro per anno entwickelt."VEDES - lässt Kinderherzen höherschlagen!" Dieser Claim wird von über 700 selbstständigen Handelspartnern in sieben europäischen Ländern tagtäglich aufs Neue mit Leben gefüllt. In rund 900 Geschäften bieten über 12.000 Mitarbeitende eine grandiose Auswahl an Spiel- und Freizeitprodukten verbunden mit einem echten Einkaufserlebnis und bringen damit nicht nur Kinderaugen zum Leuchten. Ihr unternehmerisches Credo basiert auf einem hohen Qualitäts- und Serviceversprechen gepaart mit einem überzeugenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Die VEDES Geschäfte bieten ein umfassendes Markenartikelangebot, ein attraktives Eigenmarkensortiment sowie einen exzellenten Service. Außerdem punkten sie durch ihre Kundennähe, die hohe Motivation ihrer Mitarbeitenden sowie die regionale Ausrichtung ihres Angebots.Auf der Suche nach dem passenden Spielzeug trifft man die VEDES aber nicht nur im stationären Handel, sondern auch in der größten Ladenzeile der Welt: Unter vedes.com steht das umfassende Spiel- und Freizeitangebot der VEDES online zu jeder Zeit, von jedem Ort und über jedes Endgerät zur Verfügung.Über 1-2-3.tvBei Deutschlands erster Omnichannel-Auktionsplattform bestimmen die Kunden den Preis. Ob im Fernsehen, der Website, mobil oder via Apps: 365 Tage im Jahr, 7 Tage die Woche, jeweils 20 Stunden live! Seit dem Sendestart im Oktober 2004 haben sich bereits über 2 Millionen registrierte Kunden für die spannenden Auktionen bei 1-2-3.tv begeistert.1-2-3.tv kann in insgesamt mehr als 40 Mio. Haushalten in Deutschland und Österreich empfangen werden. Der Sender verbreitet sein Angebot im digitalen Kabel in SD und HD sowie über den Satelliten ASTRA in SD via Satellit ASTRA 1N (19,2° Ost, Transponder: 1.103, Frequenz: 12460 MHz, Polarisation: horizontal, Symbolrate: MS/s 27,5, FEC ¾) und in HD via ASTRA 1KR (19,2° Ost, Transponder: 1.055, Frequenz: 10803 MHz, Polarisation: horizontal, Modulation: DVB-S2, 8PSK, Symbolrate: 22,0 MSymb/s, FEC ¾). Zudem ist der Empfang über DVB-T2 überregional in Deutschland möglich. Im Internet, mobil oder via Apps können 1-2-3.tv Fans ihren Sender täglich auch zwischen 6 Uhr und 2 Uhr nachts per Livestream verfolgen.Jährlich werden in über 65.000 Auktionen Artikel aus sechs Sortimentsbereichen zu atemberaubenden Preisen versteigert. Und wer sicher sein möchte, sein Lieblingsprodukt auf jeden Fall zu erhalten, kann jeden Artikel bereits vor einer Auktion im Internet (www.1-2-3.tv (http://www.1-2-3.tv)) oder über die Service-Hotline 089 54 22 55 000 bestellen. Eine wachsende Web-Community bevorzugt inzwischen das direkte Stöbern unter den fast 10.000 ständig wechselnden 1-2-3.tv Web-Angeboten und digitalen Auktionen.Pressekontakt:Christian DallmayerLeiter Marketing1-2-3.tv GmbHBavariafilmplatz 782031 Grünwald089 - 55 27 17 701presse@1-2-3.tvwww.1-2-3.tvOriginal-Content von: 1-2-3.tv GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/55458/4720792