DJ PTA-News: 7C Solarparken AG: 7C Solarparken AG erweitert IPP Portfolio um 2,25 MWp

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Bayreuth (pta012/30.09.2020/09:09) - Bayreuth, 30.09.2020 - Die 7C Solarparken AG (WKN: A11QW6 / ISIN: DE000A11QW68) hat in einen existierenden 2,25 MWp PV-Park in Rötz in der Nähe von Cham (Bayern) investiert. Der PV-Park besteht aus drei Solaranlagen mit je 750 MWp, welche zwischen Dezember 2017 und Februar 2020 in Betrieb genommen wurden. Das Projekt wurde auf einer Konversionsfläche errichtet und erhält eine durchschnittliche Einspeisevergütung von rund 80 EUR / MWh. Ausgerüstet ist die Solaranlage mit Modulen von Q-Cells und Canadian Solar sowie Wechselrichtern von Sungrow und Delta. Die Unterkonstruktion wurde von Schletter geliefert. Der Solarpark generiert einen spezifischen Ertrag von 1.050 kWh/kWp und Jahreseinnahmen von 0,2 Mio. EUR.

Steven De Proost, CEO der 7C Solarparken AG, kommentiert den Erwerb: "Nach der Akquisition der Flächen und Gebäude in Grafentraubach stellt dies den zweiten Erwerb eines Assets dar, welches sich zuvor im Besitz von Schlagmann Poroton befunden hat. Die Transaktion wurde erfolgreich von Herrn Josef Mußner, COO der 7C Solarparken AG, verhandelt und abgeschlossen."

Durch diese Investition steigt das IPP Portfolio der 7C Solarparken AG auf 217 MWp, womit das Jahresendziel von 220 MWp fast erreicht ist. Weitere Investments befinden sich aktuell in der Prüfung bzw. der Entwicklung.

7C Solarparken AG 7C Solarparken ist ein reiner PV-Eigentümer / Betreiber mit einem IPP-Portfolio von 217 MWp, einschließlich 6 MW Onshore-Wind. Zusammen mit den verwalteten PV-Anlagen kommt der Konzern auf ein Gesamtanlagenvolumen von 294 MWp. Nahezu das vollständige Portfolio befindet sich in Deutschland. Die Aktien der 7C Solarparken AG werden im General Standard Segment der Frankfurter Börse gehandelt.

(Ende)

Aussender: 7C Solarparken AG Adresse: An der Feuerwache 15, 95445 Bayreuth Land: Deutschland Ansprechpartner: Koen Boriau Tel.: +49 921 230557-77 E-Mail: info@solarparken.com Website: www.solarparken.com

ISIN(s): DE000A11QW68 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate Weitere Handelsplätze: London

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1601449740074 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

September 30, 2020 03:09 ET (07:09 GMT)