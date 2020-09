Die europäischen Indizes eröffneten am Mittwoch tiefer, nachdem sich die erste US-Präsidentschaftsdebatte zwischen Donald Trump und Joe Biden als sehr chaotisch herausstellte. Die Kandidaten unterbrachen und beleidigten sich gegenseitig, was nur noch mehr Unsicherheit bei den Wahlen verursachte. Trump gab auch einige Kommentare ab, in denen er signalisierte, dass er im Falle eines Sieges Bidens ...

Den vollständigen Artikel lesen ...