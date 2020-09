München (ots) -Aktuell laufen die Dreharbeiten für die ARD-Degeto-Produktion"Karla, Rosalie und das Loch in der Wand" (AT). Die Komödie erzähltdie Geschichte der Weltenbummlerin Rosalie, die plötzlich bei ihrerbiederen Schwester Margret vor der Tür steht und darüber das junge anden Rollstuhl gefesselte Nachbarsmädchen Karla kennenlernt. Dabeistellt sie das Leben der beiden sowie das von Karlas Vater Haraldziemlich auf den Kopf.Neben Jutta Speidel, Ruth Reinecke und Paula Hartmann sind inweiteren Rollen u.a. Zoran Pingel als Raif, Tom Gronau als Jonas,Tina Engel als Annamaria, Ilona Schulz als Mimi und Peggy Lukac alsJudith zu sehen.Gedreht wird noch bis 15. Oktober u.a. in Berlin und Umgebung.InhaltEin großer, schwarzer Schatten schiebt sich über Margrets (RuthReinecke) gepflegtes Blumenbeet in der spießigen Vorstadtstraße undrums: ist ein Container in ihrem Garten abgeladen. Sprachlos nimmtMargret zur Kenntnis, dass sich ihre Schwester Rosa (Jutta Speidel)ihren dramatischen Auftritt wieder einmal nicht nehmen lässt. EinPunkt, der zwischen den ungleichen Schwestern schon immer zuReibereien geführt hat. Zwar behauptet Rosalie, kurz zwischen zweiJobs zu sein, doch ihr Aufenthalt zieht sich in die Länge. Denn wasRosa zunächst nur macht, um Margret etwas zu beweisen, wird ihr einechtes Anliegen: Sie will die an den Rollstuhl gefesselte und vonihrem Vater überbehütete Abiturientin Karla (Paula Hartmann) vonnebenan aus ihrer Isolation holen und ihr vermitteln, was ihr selbstimmer am wichtigsten war: die Freiheit zu tun und lassen, was manwill und auf Konventionen zu pfeifen. Karla jedoch ist alles andereals begeistert von diesem Vorhaben, und auch Margret möchte ihreSchwester gerne wieder loswerden. Doch Rosa will nur eins, Karla ausihrem Schneckenhaus locken. Vielleicht kann sie ihr ja Flügelverleihen...?"Karla, Rosalie und das Loch in der Wand" (AT) ist eine Produktionder Anna Wendt Filmproduktion im Auftrag der ARD Degeto für die ARD.Produzentin ist Anna Wendt. Das Drehbuch schrieb Nadine Gottmann. DieRegie hat Hanno Olderdissen übernommen. Die Kamera führt MarcAchenbach. Für die Redaktion zeichnet Diane Wurzschmitt (ARD Degeto)verantwortlich. Pressekontakt:ARD Degeto Pressestelle, Myriam Thieser Tel.: 069/1509-420 E-Mail:myriam.thieser@degeto.deVIA Berlin / Petra Meyer Tel.: 030/ 240 877 40Info@via-berlin.comOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4720816