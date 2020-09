Mainz (ots) - Eine kurze Begegnung am Flughafen lässt Pia (Birte Hanusrichter) in "Ein Sommer in Andalusien" auf Wolke sieben schweben. Allerdings prallt sie sechs Monate später umso härter wieder auf dem Boden der Tatsachen auf: Anstatt endlich den geheimnisvollen John (Heiko Ruprecht) wiederzusehen, steht Pia jetzt allein mit Taxifahrerin Flora (Collien Ulmen-Fernandes) am Felsen von Gibraltar. Das ZDF zeigt den Liebesfilm am Sonntag, 4. Oktober 2020, um 20.15 Uhr im "Herzkino". Neben Birte Hanusrichter, Heiko Ruprecht und Collien Ulmen-Fernandes sind auch Patrick Fernandez, Iván Gallardo und viele andere zu sehen. Regie führte Michael Keusch, der auch das Drehbuch schrieb. Der Film ist bereits ab Samstag, 3. Oktober 2020, 10.00 Uhr, in der ZDFmediathek abrufbar.Pia und John haben sich am Amsterdamer Flughafen kennengelernt. Beide waren auf der Rückreise - sie nach Deutschland, er nach Neuseeland. Zwischen ihnen hatte es so gefunkt, dass sie Hals über Kopf ein Wiedersehen verabredeten: Ein halbes Jahr später wollten sie sich am Felsen von Gibraltar in Andalusien treffen. Doch sechs Monate später steht Pia allein in Gibraltar. Wegen eines ausgefallen Fluges ist sie vier Stunden zu spät. Nur die nette Taxifahrerin Flora, die sie nach Gibraltar brachte, ist bei ihr.Zwar ist Pia enttäuscht, gibt sich aber alle Mühe, ihren Andalusien-Urlaub trotzdem so gut es geht zu genießen. Dankend nimmt sie die Einladung von Flora an, mit ihr nach Cádiz zu einer Hochzeit zu fahren. Spätestens als Pia dort auf den charmanten Diego (Patrick Fernandez) trifft, scheint der Urlaub gerettet - bis ihr in Ronda John über den Weg läuft. Nun weiß Pia nicht mehr, wo sie mit ihren Gefühlen steht.Ansprechpartnerin: Anja Scherer, Telefon: 06131 - 70-12154;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/einsommerPressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/ein-sommer-in-andalusien"Ein Sommer in Andalusien" in der ZDFmediathek:https://kurz.zdf.de/nzv2/Sendungsseite "Herzkino" in der ZDFmediathek: http://herzkino.zdf.dehttp://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4720831