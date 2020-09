Wenn man bedenkt, wie volatil der Aktienmarkt im Jahr 2020 gewesen ist, könnte man annehmen, dass Investieren ziemlich kompliziert ist. Immerhin haben wir erlebt, wie der S&P 500 in weniger als fünf Wochen ein Drittel seines Wertes verloren hat, um dann in den folgenden fünf Monaten alle Verluste und mehr wieder wettzumachen. Aber Tatsache ist, dass Investieren nicht schwierig ist. Das Geheimnis großer Gewinne besteht einfach darin, sich in starke Unternehmen einzukaufen, die nachhaltige Wettbewerbsvorteile ...

Den vollständigen Artikel lesen ...