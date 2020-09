Interview: Gründer Christoph Ostermann übergibt seine Aufgaben ab Oktober an Oliver Koch. Im Interview mit pv magazine blickt er auf seine größten Erfolge und Herausforderungen in den zehn Jahren seit der Gründung von Sonnen zurück. Sein Nachfolger Oliver Koch wiederum erklärt, was seine Ziele und Pläne als neuer CEO sind.pv magazine: Herr Ostermann, Sie haben Sonnen gegründet und groß gemacht. Jetzt hören sie auf. Warum das? Christoph Ostermann: Die letzten zehn Jahre habe ich Vollgas gegeben, eine Zeit in der ich das Unternehmen international aufgebaut habe, viel unterwegs sein musste und die ...

