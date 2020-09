Diese Problematik der fehlenden Überwachung führt zu der Forderung, die wichtigsten Meldungen und Zustände einfach und gut sichtbar direkt oder in der Nähe der Anlage sowie an zentraler Stelle anzuzeigen und auszuwerten. Darüber hinaus sollen die Meldungen, etwa nach Feierabend, per Email oder SMS an Mitarbeiter versendet werden können. Für die interne, permanente Betriebsüberwachung soll es zudem einen Zugriff über einen Web Browser geben. So auch bei einem Industriebetrieb, auf dessen Betriebsgelände sich mehrere Infrastrukturanlagen wie Trinkwasser- und Abwasseraufbereitung, Kälteerzeugungsanlagen, ...

