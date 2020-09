Hamburg (ots) - Seit zehn Jahren ist er eine feste Größe im deutschen Fernsehen. Anlässlich seines runden TV-Jubiläums spricht Jorge González, 53, diese Woche in GALA (Heft 41/2020, ab morgen im Handel) über sein Image als Paradiesvogel. "Frauen mögen mich, ihre Ehemänner akzeptieren mich. Ich polarisiere. Besonders bei den Homosexuellen. Was die Medien toll finden, findet die Gay-Szene auf einmal blöd", so González zu GALA. "Ich wünsche mir, dass es wieder bunter zugeht und Akzeptanz für alle da ist."Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichung frei.Pressekontakt:GALAPR / KommunikationSophie Charlotte HerzbergGruner + Jahr GmbHTel.: +49 (0) 40/ 3703 - 3884E-Mail: herzberg.sophie-charlotte@guj.dewww.gala.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6106/4720849