London (ots/PRNewswire) - Unternehmen reagieren auf externen Druck durch Nutzung der Digitalisierung, um eine erfolgreiche Dealmaking-Saison anzutreibenDealCloud, der Anbieter des Single-Source Deal, Beziehungs- und Firmenmanagementlösungen für Kapitalmarktunternehmen gab heute das Wachstum seines nordischen Geschäfts mit 10 neuen Kunden in der Region bekannt, dazu gehören führende Unternehmen wie Argentum Asset Management, GRO Capital, FIH Partners, FSN Capital, Intera Partners, Nordea Asset Management und Summa Equity.Kunden geben Feedback zum Mehrwert, den sie mithilfe der DealCloud-Plattform sehen:- "GRO Capital hat DealCloud als das beste System zur Unterstützung der Digitalisierung unserer Geschäftstätigkeit ausgewählt", sagte Lars Dybkjær, geschäftsführender Gesellschafter bei GRO Capital. "Wir sind sowohl mit der Umsetzung als auch mit der starken Funktionalität des Systems sehr zufrieden und es ist klar, dass DealCloud über umfassende Fachkenntnisse im PE-Sektor verfügt."- "DealCloud war aufgrund seiner flexiblen Plattform und Konzentration auf die Kapitalmarktbranche die natürliche Wahl für uns", sagte Christian B. Jensen von Argentum Asset Management. "Die DealCloud-Plattform verbessert die Effizienz unserer bestehenden Prozesse durch eine auf unsere Bedürfnisse zugeschnittene Lösung und ermöglicht uns gleichzeitig, erweiterte Analysen für unsere Datensätze durchzuführen."- "Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit DealCloud," sagte Christian Melby von Summa Equity. "Unser Team hat sich für diese Plattform entschieden, weil sie eines der solidesten und umfassendsten CRM-Angebote für das Private Equity auf dem heutigen Markt ist. Wir freuen uns auf die Umsetzung und weitere Optimierung unserer Investitionsprozesse."- "Die Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit von DealCloud ist erstaunlich", sagte Christopher Conradi, CDO bei FSN Capital. "Wir benötigten ein System, das bei der Digitalisierung unserer Prozesse hilft und dennoch flexibel genug ist, um sich anzupassen und zu wachsen, während wir uns weiterentwickeln - und nicht umgekehrt. Es war auch wichtig, dass wir ein Team für die Umsetzung finden konnten, das unsere Branche kennt und die Besten Praktiken, die wir einhalten müssen, versteht. Nach einer eingehenden Bewertung haben wir festgestellt, dass DealCloud unseren Anforderungen am besten entspricht. Schon nach einer kurzen Umsetzungsphase sehen wir große Vorteile. Jetzt erhalten wir die Informationen, auf die wir vorher keinen Zugriff hatten, wir können genau festlegen, wie wir unsere Sourcing-Zeit verbringen, und endlich haben wir ein zentrales Repository, das unsere Daten nicht einsperrt. Das macht uns stärker!" Mike Santos, Vizepräsident für Kundenentwicklung bei DealCloud in der EMEA-Region, hat diese neuen Partnerschaften relativiert. "Trockenpulver befindet sich auf den Kapitalmärkten auf nahezu Rekordhöhen und verschärft dadurch den Wettbewerb. Zukunftsorientierte Unternehmen reagieren, indem sie die internen Abläufe verbessern, um sich zu differenzieren, neue Geschäfte anzuziehen und eine erfolgreiche Dealmaking-Saison zu schaffen", sagte Santos. "Nach unseren jüngsten Ergebnissen Pulsbefragung der Dealmaker ist die Technologie der wichtigste Treiber für die Fähigkeit des Dealmakers, schnell zu handeln und organisiert sowie auf den heutigen privaten Kapitalmärkten wettbewerbsfähig zu bleiben."DealCloud wird das bevorstehende Nordic Private Equity Forum am 29. Oktober 2020 sponsern, um sein Engagement für die Region auszubauen.Informationen zu DealCloudDealCloud, ein Intapp Unternehmen, bietet eine Plattform für den Single-Source Deal, das Beziehungs- und Firmenmanagement, die es mehr als 900 Kunden ermöglicht, ihre Dealmaking-Prozesse von der Strategie über die Anbahnung bis zur Ausführung zu steuern. Wir bieten vollständig konfigurierbare Lösungen an, die speziell für die komplexen Beziehungen und Strukturen von Private-Equity- und Wachstumskapitalgesellschaften, Investmentbanken, privaten und börsennotierten Unternehmen, Fremdkapitalgebern und anderen Investoren entwickelt wurden. Weitere Informationen finden Sie auf dealcloud.com.