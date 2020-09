Frankfurt am Main (ots) - Frankfurter Allgemeine Zeitung entwickelt ihre Dachmarkenkampagne weiter und lädt den Claim "Freiheit beginnt im Kopf" mit emotionalen Aussagen zum Wert von Qualitätsjournalismus auf.Mit ihrem neuen Markenauftritt hat die F.A.Z. im Herbst 2019 den Claim "Freiheit beginnt im Kopf" geprägt. Er spiegelt die Haltung und den Gründungsanspruch der Zeitung, den Freigeist der Redaktion und die Selbstbestimmung ihrer Leser wider. Jetzt lädt die F.A.Z. ihren Claim weiter auf. Die zweistufige Kampagne "Freiheit hat ihren Preis" erklärt auf Basis des Markenkerns, warum es guten Journalismus nicht umsonst geben kann. Der Verlag setzt den Preis der F.A.Z. in den Kontext ihrer Leistung und verdeutlicht in großformatigen Textanzeigen den individuellen Nutzen der Leser sowie den gesellschaftlichen Nutzen von Qualitätsjournalismus.Aufbauend auf dem Appell, den Qualitätsjournalismus zu unterstützen, zeigt die Kampagne in einem zweiten Schritt verschiedene Gründe auf, die für das Abonnieren der F.A.Z. sprechen. Sie emotionalisiert auf Basis aktueller sowie relevanter Themen und Motive. Die Kampagne macht auch neuen Zielgruppen deutlich, dass sie mit einem F.A.Z. Abonnement in die unabhängige Berichterstattung der F.A.Z. investieren - und damit über ihren individuellen Nutzen hinaus einen Beitrag für die freie Meinungsbildung des Einzelnen, für die Meinungsvielfalt in Deutschland und für die Grundpfeiler der Freiheit leisten.Thomas Lindner, Vorsitzender der Geschäftsführung der Frankfurter Allgemeinen Zeitung: "Die Frankfurter Allgemeine leistet sich mit über 350 Redakteurinnen und Redakteuren im In- und Ausland eines der besten journalistischen Kompetenznetzwerke der Welt. Sie stellen täglich eine tiefgehende Durchdringung des aktuellen Geschehens sicher. Das macht die F.A.Z. zu einer der verlässlichsten Nachrichtenquellen im Digitalzeitalter. Die Frankfurter Allgemeine versteckt ihren Wert nicht im "Kleingedruckten", sondern trägt ihn selbstbewusst und transparent nach außen. Denn Qualitätsjournalismus hat seinen Preis. Diesen Gedanken wollen wir über unsere Markenkommunikation etablieren, um für die Relevanz von Qualitätsjournalismus und insbesondere für die Leistung der F.A.Z. zu sensibilisieren."Die Kampagne "Freiheit hat ihren Preis" wurde mit Ogilvy Frankfurt entwickelt und wird ab 30. September 2020 mit verschiedenen Motiven in Print- und Online-Medien sowie in Social Media gespielt. Sie folgen nahtlos auf die erste Phase der Kampagne, die im September den Weg für die Leistungsoffensive bereitet hat.Pressekontakt:Franziska Kipper-SchreyerLeiterin ÖffentlichkeitsarbeitFrankfurter Allgemeine ZeitungTel. +49 69-7591-1326E-Mail: f.kipper-schreyer@faz.dewww.faz.netOriginal-Content von: Frankfurter Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33296/4720944