Merkel plädiert für schnelle Rückkehr zum verfassungsgemäßen Haushalt

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel hat angesichts der aktuell hohen Neuverschuldung des Bundes für eine möglichst baldige Rückkehr zu einer "normalen Haushaltsführung" plädiert.

Deutschland habe in der aktuellen Krise "schnell und kraftvoll" agieren können, gerade weil die Bundesregierung in den vergangenen sechs Jahren Haushalte ohne Neuverschuldung hatte, und weil Deutschlands Gesamtverschuldung im vergangenen Jahr das niedrigste Niveau aller sieben führenden Industrieländer (G7) gehabt habe.

"Damit wir auch in zukünftigen Krisen, die ja wieder kommen könnten, handeln können, müssen wir natürlich auch so schnell wie möglich wieder zu einer normalen, verfassungsgerechten Haushaltsführung zurückkommen", erklärte Merkel in der Generaldebatte des Deutschen Bundestags.

Die für das kommende Jahr geplante erneut hohe Neuverschuldung stehe aber für die "genau richtigen" Ausgaben, um "zu investieren in ein modernes und innovatives Deutschland und den gesellschaftlichen Zusammenhalt in unserem Land zu stärken".

Der Bund will 2021 mit 96,2 Milliarden Euro erneut eine massive Neuverschuldung eingehen. Für dieses Jahr sind Neuschulden von 217,8 Milliarden Euro vorgesehen.

