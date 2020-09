DGAP-News: HMS Bergbau AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Sonstiges

HMS Bergbau AG: Solides 1. Halbjahr 2020



30.09.2020 / 11:27

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Corporate News vom 30. September 2020



HMS Bergbau AG: Solides 1. Halbjahr 2020 - Gesamtleistung: EUR 129,5 Mio. (Vj.: EUR 117,2 Mio.) - EBITDA: TEUR 553 (Vj.: TEUR 680) - Ausweitung der Handelsaktivitäten - Eigenkapitalquote zum 30. Juni 2020 bei 36 Prozent Berlin, 30. September 2020: Die HMS Bergbau AG, ein führendes unabhängiges Rohstoffhandels- und vermarktungsunternehmen in Deutschland, gibt ihr Zahlenwerk zum 30. Juni 2020 bekannt.



Die Ertragslage des HMS-Konzerns zeigte sich im ersten Halbjahr 2020 stärker als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. So erhöhten sich die Umsatzerlöse von EUR 117,2 Mio. um 11 Prozent auf EUR 129,5 Mio. Das EBITDA bezifferte sich von Januar bis Juni 2020 auf TEUR 553 nach TEUR 680 in den ersten sechs Monaten des Jahres 2019. Der Periodenüberschuss belief sich zum 30. Juni 2020 trotz der Investitionen in den Aufbau von internationalen Strukturen und Personal auf 121 TEUR nach TEUR 319 im ersten Halbjahr 2019. Die Bilanzsumme der HMS Bergbau AG belief sich zum Bilanzstichtag des 30. Juni 2020 auf EUR 43,2 Mio. und lag damit rund EUR 7,9 Mio. unter dem Wert zum 31.12.2019 (31.12.2019: EUR 51,1 Mio.). Der deutliche Abbau von Forderungen bei gleichzeitigem Abbau der kurzfristigen Verbindlichkeiten ist im Wesentlichen stichtagsbedingt. Bei einem nahezu unveränderten Eigenkapital per 30.06.2020 von EUR 15,0 Mio. (31.12.2019: EUR 15,3 Mio.). verbesserte sich die Eigenkapitalquote zum Bilanzstichtag deutlich von 31 auf nun 36 Prozent.



Das Management baute auch im Berichtszeitraum trotz eines intensiveren Preiswettbewerbs und trotz stark gefallener Preise die Umsatzerlöse weiter aus. Gleichzeitig wurden Geschäftsbeziehungen gefestigt und neue Kontrakte geschlossen. Auch wurde die Strategie der Ausweitung der Handelsaktivitäten auf weitere Rohstoffe wie Erze (z.B. Chrom-, Lithium-, oder Manganerze), Zementprodukte und Oelprodukte fortgesetzt. Operativ dominierend blieb aber das internationale Kohlegeschäft, welches rund 90 Prozent der Handelsvolumina - hier vor allem in Asien und Afrika - ausmachte. Trotz der globalen wirtschaftlichen Auswirkungen durch die Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus blickt der HMS Konzern sich positiv entwickelnden Energiemärkte mit einem stetig steigenden Weltenergieverbrauch entgegen. Weiterhin werden für die HMS Bergbau AG wichtige Märkte wie China, Indonesien und Indien bedeutende Verbraucher von Kohle sein. Tendenziell bietet Kohle für diese Länder eine flexible Stromproduktion und -versorgung ohne die weniger Wohlstand und Wirtschaftswachstum realisiert werden könnte. Für das Jahr 2020 wird dennoch eine Reduktion des weltweiten Rohstoffgeschäftes von ca. 10 Prozent erwartet. Im derzeitigen Konjunkturumfeld bleiben valide, kurzfristige Planungen hinsichtlich der wirtschaftlichen Entwicklung der Gesellschaft schwierig. Mittelfristig beurteilt das Management der HMS Bergbau AG die Aussichten aber als vielversprechend. Aus ihrer internationalen Positionierung und dem stetig wachsenden Leistungsspektrum heraus, sollen sich in Zukunft verbesserte Ergebnisse und erhöhte Umsatzvolumina generieren lassen. Dabei steht die HMS Bergbau AG bei ihren operativen Aktivitäten nicht nur dem Pariser Klimaabkommen positiv gegenüber, sondern wird durch die Unterstützung internationaler Klimaschutzprojekte auch weiterhin aktiv einen Beitrag zur Klimaschonung leisten. Grundvoraussetzung für die Planungen der HMS Bergbau AG sind relativ freie Märkte ohne größere Handelsbeschränkungen sowie eine erfolgreiche Eindämmung der Corona-Pandemie. Der Vorstand Über HMS Bergbau AG: Die HMS Bergbau AG, Berlin, ist eines der führenden unabhängigen Rohstoffhandels- und -vermarktungsunternehmen in Deutschland. Kerngeschäft ist der internationale An- und Verkauf von Kohle, sowie von Rohstoffen wie Erze (z.B. Chrom-, Lithium-, oder Manganerze), Zementprodukte und Oelprodukte. Zu den Kunden gehören namhafte internationale Stromproduzenten und Industrieverbraucher, an die die Rohstoffe intime und weltweit geliefert werden. Ferner erschließt die HMS Bergbau AG, die vor allem in Asien, Afrika und Europa tätig ist, erstklassige Rohstoffreserven. Mit der polnischen Tochtergesellschaft Silesian Coal International Group of Companies S.A. verfügt die Gesellschaft über Explorationslizenzen schlesischer Kohlevorkommen. Des Weiteren übernimmt das Unternehmen auch komplexe Transportlösungen für seine Kunden. Die 1995 gegründete HMS Bergbau AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im Basic Board notiert.





Kontakt:

Unternehmenskontakt:

HMS Bergbau AG

An der Wuhlheide 232

12459 Berlin

T.: +49 (30) 65 66 81-0

F: +49 (30) 65 66 81-15

E-Mail: info@hms-ag.com

URL: www.hms-ag.com



HMS Investor Relations Kontakt:

GFEI Aktiengesellschaft

Ostergrube 11

30559 Hannover

T.: +49 (511) 47 40 23 00

F.: +49 (511) 47 40 23 19

www.gfei.ag

E-Mail: investors@hms-ag.com Kontakt:Unternehmenskontakt:HMS Bergbau AGAn der Wuhlheide 23212459 BerlinT.: +49 (30) 65 66 81-0F: +49 (30) 65 66 81-15E-Mail: info@hms-ag.comURL: www.hms-ag.comHMS Investor Relations Kontakt:GFEI AktiengesellschaftOstergrube 1130559 HannoverT.: +49 (511) 47 40 23 00F.: +49 (511) 47 40 23 19www.gfei.agE-Mail: investors@hms-ag.com

30.09.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de